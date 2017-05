Zahteve po odhodu Kemisa in župana, ki ni več prepričan o primernosti lokacije

Novi vzorci niso pokazali presežnega onesnaženja

30. maj 2017 ob 16:51,

zadnji poseg: 30. maj 2017 ob 21:24

Vrhniški župan Stojan Jakin meni, da bi Kemis verjetno moral najti drugo lokacijo, odhod z Vrhnike zahteva tudi opozicija v občinskem svetu. Izsledki analize novih vzorcev ne kažejo presežnega onesnaženja.

Občinski svetniki naj bi se danes na seji seznanili z ugotovitvami zadnjih preiskav pristojnih ustanov, Jakin pa pričakuje predloge, kako naprej, je poročala TV Slovenija. Vendar je župan po odločitvi okoljskega inšpektorata nekoliko skeptičen, ali si še želi Kemis. "Verjamem, da bo tako podjetje, kot je Kemis, nekje moralo biti, za Vrhniko pa ugotavljamo, da ta lokacija ni najprimernejša. Ker je Kemis dobil negativno odločbo, bo treba močno preveriti to lokacijo in verjetno bi Kemis moral poiskati primernejšo lokacijo," je dejal Jakin. Po drugi strani v opoziciji zahtevajo umik Kemisa z Vrhnike, odstop župana, od civilne zaščite pa prevzem odgovornosti, ker da ni ljudi dovolj obveščala.

Ukrepe in priporočila je svetnikom na seji predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), med drugim pa so bili prisotni še novi koordinator pristojnih služb Srečko Šestan, predstavnik Gorenja kot lastnika Kemisa in direktor Kemisa Emil Nanut.

Prepoved ostaja

Nacionalni laboratorij za zdravje je poleg tega danes predstavil izsledke analize še štirih vzorcev travinja iz okolice Kemisa. Ti kažejo, da izmerjene vsebnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in nepodobnih PCB-jev ne presegajo mejnih vrednosti.

Kljub izsledkom pa v krogu 1,6 kilometra od povzročenega neskladnega vzorca v neposredni bližini Kemisa še velja začasna prepoved paše, uporabe sena in silaže, narejene po 15. maju. Prav tako še vedno velja začasna prepoved paše in uporabe trave za krmljenje in prepoved prodaje zelenjave. Prepoved bo veljala vse do takrat, dokler analize vzorcev s površine, kjer so bile ugotovljene presežne vrednosti strupenih snovi, ne bodo v skladu z zakonsko predpisanimi vrednostmi.

Iz laboratorija so ob tem sporočili, da so na območju, kjer velja prepoved, danes odvzeli še tri vzorce živil, in sicer dva vzorca mleka in en vzorec zelenjave, v katerih bodo preverili vsebnost dioksinov in dioksinom podobnih PCB-jev. V sodelovanju z agencijo za okolje bodo odvzeti še novi vzorci travinja na dodatnih lokacijah, nad katerimi je potoval dim. "Če bo na razpolago, bodo odvzeti tudi trije vzorci cvetnega prahu," so še napovedali.

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da so predlagali tudi odvzem vzorcev tal, rastlinja, zelenjave, jajc, mleka, mesa pašnih živali, rib, sezonskega sadja, pitne vode, podtalnice in sedimenta.

Tla pri vrtcu Žabica niso onesnažena

Sklepi, ki so jih na podlagi doslej izvedenih analiz oblikovali na Agenciji RS za okolje (Arso), kažejo, da je bil potok Tojnica katastrofalno onesnažen, so se pa koncentracije kritičnih onesnaževal v tednu po požaru v potoku močno znižale, je občinskim svetnikom povedala Janja Turšič z Arsa. Pri sanaciji vodotoka bo treba upoštevati še onesnaženost usedlin, saj so v njih našli visoke vrednosti težkih kovin in nevarnih kloriranih alifatskih in aromatskih ogljikovodikov.

Vzorce tal so vzeli še na večjem območju, tudi proti Zaplani. Med drugim so v tleh na igrišču pri vrtcu Žabica preverili onesnaženost tal z nevarnimi dioksini in furani, ki pa niso bila onesnažena. Izmerili so namreč vrednosti pod enim nanogramom toksičnega ekvivalenta na kilogram. Za primerjavo - v Avstriji so mejne vrednosti za otroška igrišča postavljena pri 50 nanogramih, v stanovanjskih naseljih pri 600 nanogramih, za kmetijsko rabo, kjer je meja postavljena najostreje, pa pri 10 nanogramih.

Turšičeva je ob tem dodala, da zrak na Vrhniki po dokončni pogasitvi požara ni bil več prekomerno onesnažen in napovedala, da bodo spremljanje okolja nadaljevali, kjer bodo zaznali prekomerne vplive požara. Ponovila pa je tudi, da bo Arso zahteval izvedbo sanacije okoljske škode, kjer jo bo mogoče dokazati.

Kemis je že imel nekaj manjših požarov

V Kemisu je nadzor opravil tudi inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po njihovih ugotovitvah podjetje ima požarni red in načrt evakuacije. Ali so vse izvajali v skladu s predpisi, še ugotavljajo.

Ob nadzoru so, sodeč po izjavah predstavnikov podjetja, ugotovili tudi, da so imeli v Kemisu že v preteklosti nekaj manjših požarov, ki so jih zaposleni obvladali in pogasili, v enem primeru pa so poklicali na pomoč gasilsko enoto. Tudi ustreznost teh navedb inšpektorji še preverjajo.

Napovedali so tudi nadzor na področju zaščite in reševanja, ki ga bodo predvidoma opravili v četrtek, in preverili ustreznost dokumentacije še na tem področju. Že med intervencijo pa so ugotovili, da ima podjetje izdelano oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja.

Previdno pri morebitno onesnaženih predmetih

Prvi izsledki uprave za varno analizo vzorcev krme in solate so pretekli teden pokazali, da so bili vsi vzorci solate, najbližjega so vzeli ob avtocesti, skladni s predpisi, v vzorcu krme iz neposredne bližine pogorišča Kemisa pa so našli nevarne dioksine in furane nad mejno vrednostjo, zato so uvedli omenjeno prepoved.

NIJZ je poleg tega odsvetoval uživanje kmetijskih pridelkov in uživanje rib iz lokalnih vodotokov z zadimljenega območja ter ljudem priporočil, naj se ne dotikajo predmetov, zemlje, peska, trave in drugih rastlin, ki bi bile lahko onesnažene. "Če se pri gibanju zelo praši, omejimo takšne aktivnosti na prostem. Vrtci in šole naj dosledno upoštevajo to navodilo," so zapisali. Svetovali so tudi, da se trava na vrtovih in zelenicah pokosi in zavrže.

Kemis nadaljuje čiščenje

Iz Kemisa, kjer je zagorelo 15. maja, so danes zagotovili, da od začasne prepovedi obratovanja izvajajo zgolj tiste dejavnosti, ki so potrebne za sanacijo pogorišča. Delavci čistijo pogorišče, tovornjaki pa dovažajo sanacijski material in odvažajo nepoškodovane odpadke ter odpadke, ki so po požaru še ostali.

"Meritve, ki so bile opravljene takoj po požaru in v naslednjih dneh, dokazujejo, da smo bili pri sanaciji najbolj neposrednih posledic požara uspešni. Na današnji dan so namreč skoraj vse zaznane prekoračitve pod mejnimi vrednostmi oziroma se jim hitro približujejo," so navedli v sporočilu za javnost.

