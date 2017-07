Založani: "Dovolj imamo smrada, smetenja in neurejenih odlagališč"

Zagorelo je prejšnji četrtek

Zalog - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Zalogu pri Novem mestu, kjer je požar prejšnji teden uničil podružnico podjetja Ekosistemi, je potekalo protestno zborovanje, na katerem so domačini zahtevali ukinitev dejavnosti.

Na zborovanju so zbirali tudi podpise za peticijo za odstranitev podjetja iz njihovega okolja. Z odstranitvijo tega podjetja bi si domačini radi zagotovili ustavno pravico do čistega okolja, kar bi po mnenju pobudnikov sicer že morali storiti država in občinska oblast, so zapisali v vabilu na protest.

Protestniki dogodka namenoma niso priredili pred obratom, temveč v športnem centru, ki je priljubljeno zbirališče za druženje. S shodom so želeli podpreti peticijo oziroma poziv, katerega glavna zahteva je, da se obrat družbe Ekosistemi umakne iz njihovega okolja. Med drugim zahtevajo spremembo prostorskega načrta in upoštevanje pravice do čistega okolja, je poročala novinarka TV Slovenija Petra Držaj.

Sprememba prostorskega načrta?

Na izredni seji, na kateri bodo razpravljali o posledicah požara v Zalogu, ki se je razplamtel prejšnji četrtek, se bodo predvidoma 8. avgusta sešli tudi straški svetniki. Na seji se bodo svetniki seznanili z vsemi analizami in na podlagi tega tudi odločali. Je pa straški župan že začel postopek za spremembo občinskega prostorskega načrta.

Na deponiji obrata družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je zagorelo v četrtek popoldne. Novomeškim in okoliškim gasilcem je uspelo požar v večernih urah omejiti, v prihodnjih dneh pa so ga pogasili. Več vaščanov so zaradi dima in mogoče prisotnosti drugih nevarnih plinov evakuirali, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je prebivalcem odsvetoval intenzivno gibanje na prostem in uporabo zrelih vrtnin, ki so bile izpostavljene dimu.

K. T., L. L.