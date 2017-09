Zaradi alge, ki se je razširila iz Italije, so zaprli vsa školjčišča

Postopek ponovnega odpiranja bo trajal najmanj tri tedne

27. september 2017 ob 17:01,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 17:04

Koper - MMC RTV SLO, STA

Zaradi toksinov so začasno zaprta vsa tri slovenska školjčišča - Debeli rtič, Seča in Strunjan. Do preklica je zato prepovedan promet z živimi školjkami z omenjenih školjčišč.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri uradnem vzorčenju živih školjk ugotovila, da je v vzorcih s školjčišč Seča in Strunjan presežena mejna vrednost lipofilnih toksinov, zato je školjčišči danes začasno zaprla.

Školjčišče Debeli rtič je bilo preventivno zaprto že 18. septembra zaradi zapore na italijanski strani. Izvidi analiz so prav tako pokazali povečano vsebnost lipofilnih toksinov, so še sporočili iz uprave.

Slovenski školjkarji se z zaprtjem strinjajo. "Ta zapora je upravičena in smo jo pričakovali. Mi smo že pred tem prostovoljno prenehali prodajati školjke," je povedal Mitja Petrič, prvi mož podjetja Mytilus, ki pridela več kot 250 ton gojenih školjk letno.

Z italijanske strani se širi alga iz družine dinoflagelatov, ki vsebuje toksin, zato so tudi naši zahodni sosedi v severnem delu Jadrana zaprli svoja školjčišča. Ko bo alga, s katero se školjke prehranjujejo, svoj ciklus končala, se bodo školjke prečistile, do takrat pa je prav, da so školjčišča zaprta, da se preprečijo morebitne zastrupitve, je pojasnil Petrič. Ko oziroma če se bo alga razširila do Hrvaške, bodo tudi tam školjčišča zagotovo zaprli, je prepričan.

Kako dolgo bodo školjčišča ostala zaprta, je odvisno predvsem od tega, kako ugodni bodo pogoji za problematično algo, je dodal Petrič. Vsekakor pa bo postopek ponovnega odpiranja trajal najmanj tri tedne. Najprej bodo kak teden počakali z naslednjim vzorčenjem, da bi se školjke lahko prečistile, rezultate vzorčenja pa bodo nato čakali pet dni. Da bi lahko začeli znova prodajati, pa potrebujejo dva zaporedna dobra vzorca.

G. C.