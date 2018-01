Zaradi botoksa ducat kamel izključili iz izbora za najlepšo

Savdska Arabija želi glas o festivalu kamel poslati v svet

23. januar 2018 ob 12:07

Riad - MMC RTV SLO, Reuters

Savdska Arabija se v zadnjem času posodablja, a obenem želi ohraniti svojo kulturo - tudi z velikim festivalom kamel, na katerem je posebna komisija ocenila njihove glave, kolena, ustnice in obraz ter med njimi izbrala "mis kamel".

Kamele so se, podobno kot lepotice po modni stezi, sprehajale po zaprašeni poti, množica gledalcev pa je glasno vzklikala vsakič, ko je mimo njih prišla tekmovalka, ki pripada njihovemu plemenu. A komisija je morala biti pozorna, saj so kar 12 kamel letos diskvalificirali. Zakaj? Ker so njihovi lastniki skušali do zmage priti na nedovoljen način - uporabili so botoks, da bi bile kamele videti lepše.

"Kamela je simbol Savdske Arabije. Nekdaj smo jih ohranjali zaradi nuje, danes zaradi tradicije," je povedal glavni žirant Favzan Al Madi. Beduini so dolga stoletja te živali imeli za hrano, prevoz, družbo in pomoč v bojih. Prav zato skušajo Savdijci večji pomen dati vsakoletnemu festivalu kamel, za katerega si želijo, da bi ga začeli obiskovati tudi tujci. Zato so ga iz puščavskega mesta prestavili na obrobje prestolnice Riad in ga raztegnili na kar mesec dni.

V tem času bodo poleg izbora za najlepšo kamelo na festivalu, imenovanem Kamelji festival kralja Abdulaziza, tudi drugi dogodki - izbor najnižje kamele, tekmovanje v izdelavi peščenih kameljih skulptur, dirke, pokušnje kameljega mleka in pomerjanje oblačil iz kameljih dlak. Na festivalu bodo tudi prodajali najbolj cenjene primerke teh živali, ki lahko dosežejo celo ceno okoli milijon evrov.

Tri metre visoka kamela

Izbrali pa so že najvišjo kamelo, ki v višino meri kar tri metre, s čimer upajo, da se bo zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Najvišja do zdaj izmerjena kamela na festivalu je merila "le" 190 centimetrov. Lastnik osemletne kamele je eden izmed savdskih sultanov.

Veliki podpornik festivala je tudi kronski princ Mohamed bin Salman, ki je lani z odlokom ustanovil prestižno združenje Camel Club, ki bo združevalo najpremožnejše ljubitelje teh živali.

