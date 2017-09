Zaradi dežja na vzhodu države možne poplave

Dež bo vztrajal do srede zjutraj

19. september 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi močnega dežja so na vzhodu države reke že začele poplavljati, poplave pa se bodo širile v Pomurju ter na nekaterih območjih Štajerske. Ponovno bosta poplavljali tudi Krka in Ljubljanica.

Od ponedeljka zvečer do torka zjutraj je v večjem delu Slovenije padlo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, padavine pa bodo vztrajale do srede zjutraj. Do takrat bo po večini države padlo še od 25 in 30 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa lahko pade tudi do 70 litrov na kvadratni meter.

Zaradi močnega dežja so reke v vzhodni Sloveniji že začele poplavljati, poplave pa se bodo širile ob Dravinji, Sotli, Pesnici, Ščavnici ter nekaterih rekah in potokih v Pomurju. Na ravninah je možno popravljanje rek v širšem obsegu, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso). Močneje bodo narasle tudi Sava, Savinja in Drava v spodnjem toku. Savinja in Drava se bosta danes popoldne razlivali na izpostavljenih mestih.

Ponovno bo poplavila reka Krka in njeni pritoki, zlasti v spodnjem toku Krke lahko pričakujemo poplave v širšem obsegu. Ljubljanica bo poplavljala na Ljubljanskem barju v območju pogostih poplav. Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj, še dodajajo na Arsu.

Dež bo vztrajal do srede zjutraj, ko se bo na zahodu delno zjasnilo. Sreda bo tako pretežno oblačna, v vzhodni in osrednji Sloveniji pa bo še občasno rahlo deževalo. V četrtek in petek se nam obeta sončno vreme z občasno oblačnostjo v vzhodni Sloveniji.