Zaradi močnega vetra prihaja izrazit občutek mraza

Arso razglasil oranžni alarm za večji del države

4. januar 2017 ob 21:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od četrtka sredi dneva do noči na soboto bo pihal močan veter, zaradi česar bo ob sicer nizkih temperaturah občutek mraza zelo izrazit, so opozorili na Arsu in razglasili oranžni alarm.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo v četrtek v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 kilometrov na uro. Na Ilirskobistriškem in tudi ponekod drugod na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja s sunki nad 100 kilometri na uro. V petek pa bodo predvidoma sunki vetra tudi v severovzhodni Sloveniji presegli 70 kilometrov na uro, še kaže napoved.

Oranžni alarm zaradi močnega vetra tako v četrtek velja za severozahodno in jugozahodno Slovenijo, v petek pa tudi za severovzhod države. Kot je razvidno s spletnega servisa Meteoalarm, se s težkimi vremenskimi razmerami soočajo tudi v Italiji, kjer je zaradi ekstremno nizkih temperatur v četrtek razglašen celo rdeči alarm.

V noči na četrtek je lahko predvsem na jugovzhodu kakšna snežna ploha, dan pa bo delno jasen z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus tri do minus devet, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od minus dve do štiri, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

Vremenska napoved za petek in soboto kaže, da bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, bolj oblačno bo v vzhodnih krajih. V petek bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Mrzlo bo, dnevne temperature bodo marsikje v notranjosti Slovenije ostale pod lediščem.

G. K.