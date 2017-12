Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Podrto drevo na cesti Trbovlje-Dobovec. Foto: TV Slovenija/Saša Kisovec Snežena odeja se ne bo dolgo obdržala. Foto: BoBo Podrta drevesa povzročila daljše zamude vlakov. Foto: BoBo Previdnost na cestah ne bo odveč. Foto: BoBo

Zaradi mokrega snega izpadi električne energije

Opozorila pred razlivanjem rek

8. december 2017 ob 11:06,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po večjem delu države je snežilo, zapadlo je med 10 in 25 centimetrov snega. Okoli 27.000 gospodinjstev je začasno ostalo brez električne energije. V Zasavju so se sprožili manjši plazovi, podiralo je drevesa.

Z urada za zaščito in reševanje poročajo o številnih podrtih drevesih, še posebej na območju Zasavja. Ponekod je moker sneg poškodoval tudi električne vode, ki jih pristojne službe popravljajo. Na področju Elektra Maribor je brez elektrike ostalo 12.000 gospodinjstev, na območju Celja 5.000 in na območju Elektra Ljubljana okoli 9.600 gospodinjstev.

Zamude vlakov

Podrta drevesa so povzročila tudi zamude v železniškem prometu. Vzdrževalne ekipe Slovenskih železnic so bile na delu vso noč in kolikor je mogoče hitro odpravljajo posledice poškodb na železniški infrastrukturi. Progi Ljubljana-Zidani Most ter Zidani Most-Celje sta znova odprti. Namesto nekaterih potniških vlakov so vozili nadomestni avtobusi.

Na Celjskem, kjer je začelo snežiti že v petek zvečer, je sicer doslej zapadlo od 15 do 30 centimetrov snega. V Novem mestu je zapadlo dobrih 20 centimetrov snega, vendar za zdaj večjih težav v prometu ni. Glavne ceste so splužene.

Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, naj vozniki zaradi sneženja vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in pričakujejo, da se bodo potovalni časi podaljšali. Na pot naj se ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.

Padavine ponehale

V soboto bo oblačno, padavine bodo ponehale. V severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj.

V nedeljo bo sprva precej jasno, zjutraj bo precej mrzlo, popoldne pa se bo znova pooblačilo. Ob morju bo začelo deževati, na zahodu in v osrednjem delu Slovenije pa snežiti. Na severovzhodu bo suho. Čez dan se bo krepil jugozahodni veter. V noči na ponedeljek bo sneg po nižinah prešel v dež, v ponedeljek čez dan pa se bo meja sneženja dvignila nad 1800 metrov, saj se bo precej segrelo - pihal bo namreč okrepljen veter južnih smeri.

V ponedeljek popoldne bodo padavine v večjem delu države prehodno ponehale. V torek bo v zahodni polovici države oblačno z občasnimi padavinami, na vzhodu bo suho, še napovedujejo na agenciji za okolje.

Opozorila pred razlivanji rek

Reke na jugu, jugozahodu in jugovzhodu bodo dosegle velike pretoke. Kolpa s pritoki in manjše kraške reke Dolenjskega krasa se lahko razlijejo zunaj svoje struge. Reka Dragonja se v spodnjem toku razliva in še narašča. Reka Vipava se razliva v srednjem in spodnjem toku. Narašča reka Ljubljanica, ki se bo razlila na območjih vsakoletnih poplav.

V občini Divača je okoli polnoči bližnji narasli potok ogrožal poplavljanje hiše. Posredovali so gasilci, ki so prekopali kanale za odtok vode in prečrpali okoli 30 kubičnih metrov vode iz nastalega jezera ob hiši.

In kakšno vreme nas čaka v prihodnjem tednu?

Vremenoslovci pojasnjujejo, da bo v torek nad severno in srednjo Evropo globok ciklon s hladno fronto, ki bo popoldne prešla naše kraje, tako da bo z jugozahodnim vetrom še vedno dotekal zelo vlažen in topel zrak. V sredo bo z vzhodnikom dotekal nekoliko hladnejši zrak. Do konca tedna bomo pod vplivom obsežnega ciklonskega območja. V torek bo deževno, še bo pihal okrepljen jugozahodni veter. V sredo se bo nekoliko ohladilo, padavine bodo čez dan predvidoma slabele. Bolj suho vreme pričakujemo v četrtek. Proti koncu tedna pričakujemo nove padavine. Hladneje bo.

