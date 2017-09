Zaradi nalivov lahko na jugozahodu Slovenije narastejo hudourniki

Padavine bodo oslabele v torek zvečer

11. september 2017 ob 10:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vremenoslovci opozarjajo, da lahko zaradi padavin s krajevnimi nalivi zlasti na jugozahodu Slovenije močno narastejo manjše reke in hudourniki. V zahodni in južni Sloveniji lahko krajevno pade še do 80 litrov dežja na kvadratni meter.

Od sobote do ponedeljka zjutraj je na zahodu in jugu države padlo od 50 do 80, krajevno tudi od 100 do 150 litrov dežja na kvadratni meter. Tudi danes bo pretežno oblačno in deževno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

V torek bo večinoma oblačno s padavinami, ki jih bo več v zahodni polovici države. Zvečer bodo padavine postopno slabele. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V četrtek bo zapihal jugozahodnik in na zahod prinesel nove oblake ter občasne padavine, na vzhodu bo večji del dneva sončno. Nova hladna fronta nas bo prešla v noči na petek.

