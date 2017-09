Dež se bo okrepil, manjše reke in hudourniki lahko poplavijo

Padavine bodo oslabele v torek zvečer

11. september 2017 ob 10:34,

zadnji poseg: 11. september 2017 ob 19:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vremenoslovci napovedujejo, da bo vreme ponoči in v torek zjutraj oblačno, padavine pa bodo znova zajele večji del države, pri čemer lahko manjše reke poplavijo.



Ob ponovni okrepitvi padavin z močnejšimi krajevnimi nalivi pa lahko še vedno hitro in močno porastejo manjše reke in hudourniki zlasti na območju južne in vzhodne Slovenije, sporočajo z Arsa.

Od sobote do ponedeljka zvečer je v zgornjem Posočju in na območju Snežnika padlo od 150 do 190, drugod v zahodni polovici Slovenije od 50 do 110, v vzhodni polovici države pa od 10 do 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Dež se bo ponoči ponovno razširil na večji del države, povsem pa bo ponehal šele v noči na sredo. Do takrat Arso pričakuje, da bo v severovzhodni Sloveniji padlo še do 20, drugod pa od 20 do okoli 60 litrov dežja na kvadratni meter.

Torkove jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, pa od 15 do 18 stopinj Celzija. Dnevne temperature bodo na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, drugod pa bodo podobne jutranjim.

V sredo bo povečini sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na severnem Primorskem in Notranjskem pa se bodo začeli nabirati oblaki. V četrtek bo tam pričelo rahlo deževati, drugod bo še prevladovalo povečini sončno vreme, kažejo podatki Arsa.

L. L., Al. Ma.