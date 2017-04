Zaradi nevarnosti pozebe priporočena zaščita pridelkov

Najbolj mrzlo bo petkovo jutro

20. april 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Arso opozarja na veliko ohladitev z temperaturami pod ničlo - najbolj mrzlo bo petkovo jutro, kar pomeni resno tveganje za pridelek na sadnem drevju in jagodičevju, tudi vinski trti in vrtninah.

Strokovnjaki svetujejo zaščito proti slani, najenostavnejše in najcenejše je pokrivanje z zaščitno kopreno, ali pa alternativna uporaba škropiv z aminokislinami. Z velikim strahom napovedano ohladitev pričakujejo tudi čebelarji, saj jim pozeba lahko tako kot lani ponovno vzame akacijevo pašo za čebele.

Kot kažejo napovedi, bo najbolj mrzlo petkovo jutro, razen obalnega pasu, so kritično nizke temperature pričakovane po vsej Sloveniji. Temperatura minus tri stopinje, ob jasnem vremenu brez vetra, lahko v enem dnevu povzroči veliko gospodarsko škodo. "Kaže na podobno stanje, kot je bilo lani, ko smo tudi konec aprila imeli težave s spomladansko pozebo," je pojasnila Andreja Sušnik z Agencije za okolje (Arso). Težava je, da bodo temperature pod ničlo vztrajale več ur, kar poveča nevarnost za poškodbe na sadnem drevju, trtah ali vrtninah. "In tudi v soboto ne kaže, da se bodo stvari bistveno popravile, še vedno bodo temperature negativne," je dodala Sušnikova.

V intenzivnem sadovnjaku Kmetijskega inštituta na Brdu pri Lukovici so za zaščito pred zmrzaljo cevtov oz. plodičev odprli protitočne mreže, je dejal vodja poskusnega sadovnjaka Roman Mavec: "Namreč pod to črno mrežo proti toči je temperatura za stopinjo do stopinjo in pol višja kot na odprtem."

"Za zaščito koprenasta tkanina, nikakor polivinil"

Ta ukrep v primeru mokrega snega ni primeren, lani so se nekaterim pod njihovo težo podirali celi sadovnjaki. In kaj svetuje za domači vrt: "Najboljša varianta koprenasta tkanina, nikakor polivinil," opozarja Mavec.

"Če že pokrivamo, dajmo pokrivati s koprenami, ne s polivinilom, ker se tam ustvarja dodatna vlaga in je škoda še hujša. Sadjarji lahko pomagamo rastlinam tako, da bodo ta stres, ta šok mraza laže prenesle, da poškropimo z aminokislinami, z izvlečki alg," je pojasnil tudi Matjaž Maležič s Kmetijsko-gozdarske zbornice.

Škropimo z aminokislinami, ne z vodo

Napaka je tudi škropljenje z vodo, to je nekaj popolnoma drugega kot oroševalnih sistemi, ki jih žal pri nas tudi v intenzivnih sadovnjakih ni veliko. V primeru da ne piha je učinkovito tudi kurjenje vlažne slame, a tu je potrebna velika previdnost.

Pokrivanje s kopreno priporočajo tudi za jagodičevje in šparglje ter druge zgodnje poljščine. Škoda lahko nastane tudi na vinogradih, saj vinska trta že brsti, ozimna žita na drugi strani pa na pozebo niso občutljiva.

Popolnoma nemočno pa polarno ohladitev opazujejo čebelarji, ki so čebele pripravljali za prvo pašo na akaciji. Boštjan Noč, čebelarska zveza Slovenije: "Če pride do pozebe smo ob najmanj tretjino čebelarske sezone". Za Primorsko in Prekmurje je akacija ključna, takorekoč edina paša za čebele.

VIDEO V petek in soboto zjutraj nevarnost pozebe

G. K., Jernejka Drolec, Radio Slovenija