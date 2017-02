Zaradi poledenelih tal in gripe bolnišnice pokajo po šivih

Policija vsem svetuje dodatno previdnost

1. februar 2017 ob 13:50,

zadnji poseg: 1. februar 2017 ob 20:14

Ljubljana, Jesenice

Dež in nizke temperature so poskrbeli za številne padce, zaradi česar je jeseniška bolnišnica v torek oskrbela več kot 120 nujnih bolnikov, ljubljanska urgenca pa je po zadnjih podatkih oskrbela več kot 420 nujnih bolnikov. Spopadajo pa se tudi z respiratornimi virusi.



V torek so zdravnikom iz UKC-ja Ljubljana na Jesenicah še lahko pomagali pri obravnavi urgentnih bolnikov, a zdaj se tudi v bolnišnici Jesenice spoprijemajo z veliko nujnimi bolniki, saj so jih v torek oskrbeli več kot 120, so sporočili iz bolnišnice.

Po obravnavi na jeseniški urgenci je bilo na kirurški oddelek sprejetih 18 bolnikov, od tega sedem iz občin v okolici Ljubljane. Med sprejetimi bolniki se jih je 11 poškodovalo ob padcu na poledenelih površinah in šest jih je dobilo poškodbe glave. Zaradi prezasedenosti so morali štiri poškodovance napotiti domov, kjer čakajo, da bodo poklicani na operacijo. Tako sta polna oba, interni in kirurški oddelek, zato se bojijo, da bodo morali odpovedati nekatere operativne posege, so zapisali.

Neprestano delajo operativne ekipe

V UKC-ju Ljubljana so danes obravnavali več kot 60 bolnikov, ki so padli na ledu, je bilo pa danes manj težjih poškodb kot v torek. Najpogostejše poškodbe so zlomi zapestij in pri starejših tudi zlomi kolka, je povedala Dragica Maja Smrke, ki nadomešča strokovnega direktorja kirurške klinike UKC-ja Ljubljana. Dodala je, da so zaradi tega navala poškodovancev morali okrepiti svoje ekipe. Od več kot 420 poškodovancev so jih v bolnišnico sprejeli več kot 40, neprestano delajo tudi operativne ekipe. Te so se morale danes lotiti 23 bolnikov, ki so na operacijo čakali še od torka, še štirje so se v čakalno vrsto postavili danes.

V jugozahodni Sloveniji se zaradi dežja in odjuge razlivajo vodotoki. Na izpostavljenih mestih se razliva reka Vipava, sporočajo z agencije za okolje (Arso). V noči na četrtek se bodo vodotoki ustalili, a lahko ponovno narastejo ob morebitni okrepitvi padavin v četrtek in petek, še sporočajo z Arsa.



Gripa ogroža starostnike, virusi pa otroke

Bolnišnične postelje pa se polnijo tudi zaradi respiratornega sincicijskega virusa, ki je izjemno nevaren pri najmanjših otrocih. Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKC-ja Ljubljana Tatjana Mrvič je ob tem dejala, da je ta virus za otroke nevarnejši od gripe, saj nekateri otroci celo prenehajo dihati zaradi težav, ki jih povzroča virus. Samo ta teden pa so potrdili 22 okužb s tem virusom pri majhnih otrocih. Staršem zato svetujejo, naj obdržijo dojenčke in otroke do enega leta starosti doma in naj se z njimi ne zadržujejo v zaprtih prostorih z velikim številom ljudi.

Pri starostnikih pa opažajo hud potek gripe, pri čemer je nekaj ljudi tudi umrlo. Točnega podatka o tem, koliko ljudi je umrlo zaradi gripe, niso mogli podati, saj so nekateri umrli tudi zaradi pridruženih težav ali zapletov, denimo zaradi pljučnice. Je pa Tatjana Mrvič opozorila, da je potek bolezni hud, zato je treba biti še posebej pozoren, ko zbolijo starejši ljudje ali majhni otroci oziroma ljudje, ki jih pestijo tudi druge, kronične težave. "Situacija je še kritična, saj imamo od novega leta 570 dokazanih primerov gripe, samo ta teden pa je do danes potrjen 101 primer gripe," še dodaja Mrvičeva.

Strokovna direktorica UKC-ja Ljubljana Marija Pfeifer je ob tem povedala, da se širi oddelek za epidemije v bolnišnici Petra Držaja, tako da bo za bolnike z gripo na voljo 40 postelj, sproščajo pa tudi postelje v negovalnem oddelku na Vrazovem trgu. Dodatna ambulanta za sprejem bolnikov na internistični prvi pomoči deluje od 15. do 23. ure v prostorih interne klinike in je namenjena bolnikom z nižjo stopnjo nujnosti. Za delovanje te ambulante pa so zagotovili sodelovanje osebja z različnih klinik kliničnega centra.

Na Jesenicah tudi zdravniki zboleli za gripo

Po besedah predstojnika internistične službe Splošne bolnišnice Jesenice Igorja Rusa letos opažajo vsaj 100-odstotno povečanje števila bolnikov, ki so bili na internem oddelku hospitalizirani zaradi gripe in z gripo povezanih zapletov. "Na interni oddelek je bilo v prvem mesecu leta sprejetih 363 pacientov, kar je 53 več kot lani v enakem obdobju, med njimi je bilo zaradi gripe in njenih posledic hospitaliziranih več kot 90 pacientov. Trije pacienti z dokazano okužbo z virusom gripe so umrli zaradi pridružene pljučne bolezni, hudega srčnega popuščanja in respiratorne odpovedi," so še sporočili iz bolnišnice.

Poleg večjega števila obolelih pacientov je tokrat na internem oddelku za gripo zbolelo tudi 10 zaposlenih, od tega šest zdravnikov. Med 10 obolelimi jih je bilo šest cepljenih. Ob tem v bolnišnici opozarjajo, da glede na demografske in epidemiološke kazalnike bistvenega izboljšanja glede priliva bolnikov ne gre pričakovati. Zato poudarjajo, da Gorenjska potrebuje novo regijsko bolnišnico z večjimi zmogljivostmi.

Zaradi poledice odpadel pouk

Veliko težav zaradi poledice je občutilo Pomurje, so pa bili poledice verjetno veseli šolarji pri Mali Nedelji, ki jim je pouk zaradi poledice odpadel. Tamkajšnja šola stoji na hribu, tako da starši otrok niso mogli pripeljati. K pouku je tako prišlo le sedem od skupno 157 učencev.

Policija svetuje previdnost na cestah

S Policijske uprave Kranj pa so sporočili, da sta se zaradi razmer na cestah v torek zgodili tudi dve prometni nesreči, v katerih je bila povzročena zgolj gmotna škoda. Hkrati voznike in pešce opozarjajo, da naj bodo previdnejši, kolesarjem in mopedistom pa vožnjo odsvetujejo. Vozniki naj pazijo tudi na povečano varnostno razdaljo, saj je na poledeneli cesti pri 50 km/h dolžina poti ustavljanja že več kot 110 metrov.

