Zaradi snega in dežja nekaj zalitih stavb in podrtih dreves, a večjih težav ni

Padavine bodo ponehale do popoldneva

26. november 2017 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na nekaterih cestah je sneg, zato pristojni voznikom, ki se odpravljajo na pot, svetujejo previdnost, opozarjajo pa tudi na zimsko opremo. Sneg po nižinah bo sicer že do popoldneva skopnel, nova pošiljka pa prihaja v drugi polovici tedna.

V gorah je zapadlo okoli četrt metra snega, po nižinah le nekaj centimetrov, je za Radio Slovenija pojasnil vremenoslovec Brane Gregorčič in dodal, da bo sneg po nižinah že čez dan skopnel, saj bodo temperature precej nad ničlo (do okoli 6 stopinj). Drugače pa je v višjih legah, nad 2500 metri, kjer bo temperatura naslednjih 10 dni pod ničlo.

Od ponedeljka naprej bo hladneje tudi po nižinah, kjer lahko naslednjo (morebitno) pošiljko snega pričakujejo v drugi polovici tedna, je še dejal vremenoslovec.

Previdno na cestah

V prometnoinformacijskem centru medtem ugotavljajo, da nove snežne padavine po državi niso povzročile takšnih težav kot pred slabimi 14 dnevi. Vseeno pa opozarjajo na previdnost, saj je ponekod po državi na cestah sneg. "V snežnih razmerah prilagodite vožnjo trenutnim razmeram na cesti, na pot se odpravite prej kot običajno in z ustrezno zimsko opremo. Pričakovati je nevšečnosti v prometu, zato pričakujte počasen promet, izločanje tovornih vozil in daljše potovalne čase," so še zapisali.

Prelazi Jezersko, Korensko sedlo, Ljubelj in Vršič so zaradi zimskih razmer prevozni samo s snežnimi verigami. Zaradi snežnih razmer na hrvaški strani pa je promet za priklopnike in polpriklopnike prepovedan prek mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Sneg podiral drevesa, voda zalivala ceste in stavbe

Zaradi snega se je tako ponoči na cesto Prevalje–Šentanel v občini Prevalje podrlo več dreves. Posredovali so gasilci PGD Prevalje, ki so drevesa odstranili in očistili cestišče, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje RS.

Težave zaradi obilnih padavin so imeli tudi na Gorenjskem, kjer je v naselju Sebenje (občina Tržič) voda zalila cesto, v Zgornji Beli pa je meteorna voda zalila prostore stanovanjskega objekta in vrtca. Gasilci so posredovali tudi v Kranju, kjer je na Cesti Jaka Platiše meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt.

Medtem, ko je nižine osrednje Slovenije le pobelilo, pa je v gorah zapadlo od 20 do okoli 50 cm snega. Več na https://t.co/585iymsUhK pic.twitter.com/rlejJSW3Wj — ARSO vreme (@meteoSI) November 26, 2017

