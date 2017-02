Zaradi vetra brez elektrike ostalo skoraj 3.000 gospodinjstev

Večino okvar so že odpravili

24. februar 2017 ob 07:24,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 18:16

Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Močan veter je sinoči divjal zlasti na severovzhodu države. Številna gospodinjstva so na območju Elektra Maribor ostala brez elektrike.



Predvsem včeraj popoldne in zvečer, ponekod pa tudi še ponoči je marsikje po državi preglavice povzročal močan veter. Največ težav je bilo na severovzhodu države, kjer je veter odnašal strehe, lomil drevesa in drogove.

Brez elektrike je na oskrbnem območju Elektra Maribor ostalo 2.790 uporabnikov na območjih Pragerskega, Šmartna na Pohorju in Oplotnice. Zaradi okvare na daljnovodu pa so brez elektrike v večernih urah ostali odjemalci naselij Zabukovje nad Sevnico in Vranje. Dežurni delavci Elektra Celje so napako ponoči odpravili.

Veter odkrival strehe

Sicer pa je veter po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje podiral drevesa na območjih Slovenske Bistrice, Ptuja, Ormoža, Destrnika in Mute. V Lovrencu na Pohorju je drevo padlo na objekt, v občini Slovenska Bistrica pa je odkrilo streho telovadnice. V tej občini se je zaradi vetra zrušil tudi del zidu na podstrehi stanovanjske hiše.

Veter je odkril bakreno streho na telovadnici Osnovne šole Antona Ingoliča na Spodnji Polskavi, po navedbah policijske uprave je poškodovanih tudi okoli 500 kvadratnih metrov izolacije. Materialna škoda znaša okoli 100.000 evrov. Deli bakrene strehe so poškodovali še fasado na sosednjem stanovanjskem objektu. Strehe na objektih, ki jih je poškodoval močan veter, so že sanirali gasilci. Sanacijo so opravljali tudi na Pragerskem na cerkvi in trgovini ter v Slovenski Bistrici na občinski stavbi.

Meja sneženja se bo spuščala

Veter je že ponehal. Zvečer in del noči bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo v prvi polovici noči spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. V drugem delu noči bodo padavine ponehale in do jutra se bo od severa že večinoma razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 5 do 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bo od severozahoda začelo jasniti.

A. Č., L. L.