ZDA: V mestu Erie izredno stanje zaradi rekordnih zametov

Vozila in domovi pod snežno odejo

27. december 2017 ob 08:46

Silovito božično neurje je nad mesto Erie v Pensilvaniji prineslo rekordne snežne padavine, zaradi katerih so morale oblasti razglasiti izredne razmere.

Kar 86 centimetrov debela snežna odeja je pobelila mesto in okoliške bregove jezera Erie. Tudi naslednji dan ni bilo dosti bolje in v dveh dneh so namerili kar 152 centimetrov novozapadlega snega, nove padavine pa se napovedujejo tudi za danes.

Policija voznike opozarja, da so ceste nevarne in neprevozne, zato so jih veliko povsem zaprli.

Vremenoslovci navajajo, da je silovit snežni vihar posledica t. i. jezerskega učinka - ko se hladen zrak zmeša z jezersko vodo.

Snežne padavine so v Erieju zrušile kar nekaj pensilvanskih rekordov - zapadlo je največ snega v enem dnevu v zgodovini (prejšnji rekord je bil iz leta 1956), pa tudi največ snega v dveh dneh (prejšnji rekord je bil iz leta 1944) in v enem mesecu.

Hiše pod snegom

Pod snežno odejo so vozila in domovi, prebivalci pa se morajo dobesedno izkopati iz svojih hiš. Trgovine in vrtci so zaprti, odpovedali so tudi več poletov z mednarodnega letališča v Erieju, poroča BBC.

Se pa nekateri prebivalci kljub temu zabavajo in na družbenih omrežjih objavljajo zimske fotografije.

Vzhod ZDA v teh dneh pričakuje polarno ohladitev – v New Yorku temperature ostajajo pod lediščem, opozorila so izdali za dele Maina, Vermonta, New Hampshira in zvezne države New York.

Podobno je tudi v osrednjih ZDA - v Chicagu se temperature gibljejo pri 10 stopinjah pod ničlo, opozorila pred mrazom so izdali v Severni in Južni Dakoti, Wisconsinu, Minnesoti, Iowi, Michiganu in Indiani. Meteorologi opozarjajo, da je za ozebline dovolj že pol ure izpostavljenosti takemu mrazu.

