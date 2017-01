Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Družba Slovenski državni gozdovi je uradno začela delati poleti. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Židan pričakuje: V državnih gozdovih naj do pomladi posekajo vsa napadena drevesa

Pohvalil je delo zavoda za gozdove

6. januar 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Minister Dejan Židan je priznal, da bi po žledolomu in napadu podlubnikov v slovenskih gozdovih lahko doživeli veliko večje izgube, marsikje pa bi lahko celo ostali brez smreke, če ne bi imeli takšnih gozdarjev.

Na Zavodu za gozdove Slovenije so namreč podelili nagrade najvestnejšim zaposlenim, ki svoje naloge opravljajo nadpovprečno uspešno in strokovno ter vidno prispevajo k rezultatom zavoda, dogodka pa se je udeležil tudi minister. Izpostavil je, da so gozdarji na razpolago državi vedno, ko jih nujno potrebuje. "Naloge opravite odlično in vesel sem, da po več letih krpanja sredstev zavod leto tokrat začenja z vsemi resursi, ne pa da se ti iščejo maja ali junija," je opozoril minister.

Kmetijski minister sicer pričakuje, da bodo v državnih gozdovih do toplih dni posekali vsa obolela drevesa, ki so jih označili gozdarji. "To bo merilo, prek katerega bom ocenjeval delo vodstva v družbi Slovenski državni gozdovi," je poudaril Židan.

Izguba bi bila lahko večja

Obenem je Židan priznal, da bi po žledolomu in napadu podlubnikov v slovenskih gozdovih lahko doživeli veliko večje izgube, marsikje pa bi lahko celo ostali brez smreke. "Glavna naloga boja proti podlubnikom leži na vaših plečih. Kako dopovedati ljudem, da bi brez vašega dobrega dela marsikje ostali brez dreves, sanacija pa bo iz istega razloga zato potekala pet in ne 20 ali celo 30 let," je še dodal Židan.

Opozoril je na podnebne spremembe, ki tudi v gozdu prinašajo nove izzive, na katere morajo biti gozdarji pripravljeni. Upa, da bo že letos sprejeta tudi zakonska novela, ki bo omogočala učinkovitejše gospodarjenje v zasebnih gozdovih.

Prvič po dolgem času že januarja denar

Direktor zavoda Damjan Oražem je spomnil, da je vlada zavodu pred osmimi oz. devetimi leti odvzela znatna finančna sredstva. "S tem mankom se je tudi zdajšnji minister spopadal mnogo let. Letos pa imamo tako prvič že na začetku januarja denar, s katerim lahko normalno preživimo celotno leto," je bil vesel Oražem.

T. K. B.