Židan za naslednji mesec napovedal izplačilo dela odškodnine po lanski pozebi

Kmetijski minister pritrjuje, da je stanje na terenu težko

26. april 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Minister za kmetijstvo Dejan Židan je vladi predstavil prvo informacijo o letošnji pozebi, ki je najbolj prizadela sadjarstvo. Minister ob pripravi interventnega zakona pričakuje, da bodo maja izplačali 3,5 milijona odškodnine zaradi lanske pozebe.

Tako je minister po seji vlade dejal, da bi 3,5 milijona evrov odškodnine po lanski pozebi upravičencem izplačali že maja. Posledice lanske pozebe so bile sicer ocenjene na 40 milijonov evrov. Kot je pojasnil Židan, so pred dnevi dobili odločbo, da je zakon v skladu z evropskim pravnim redom. Vse vladne službe so obljubile maksimalno pomoč.

Sicer pa je Židan opozoril tudi na težavnost stanja na terenu po letošnji pozebi. Po začasni oceni gospodarske zbornice je v sadjarstvu 80-odstotna škoda. Pozeba je povzročila tudi 60-odstotno škodo v vinogradništvu, prizadeto pa je tudi čebelarstvo, ki si lahko obeta tretjino manj pridelka od načrtovanega. Pozeba je močno škodila tudi vrtninam in hmelju.

Več zavarovanj za pozebo

Nekoliko bolj pozitivna novica je po ministrovih pojasnilih to, da se je število zavarovanj za pozebo povečalo. Po zelo začasnih podatkih naj bi jih bilo za okoli 25 odstotkov več. Obenem pa je Židan dejal, da vsi ukrepi zoper pozebo, ki so jih kmetje izvajali, niso bili uspešni.

Na ministrstvu se ob tem po besedah Židana osredotočajo na več področij, med drugim na dograditev strategije sistema namakanja do leta 2020, saj je treba pozebo opredeliti kot redno možno nesrečo in temu prilagoditi ukrepe. Pripravljajo se na delno spremembo programa razvoja podeželja, tako da bo za namakalne sisteme moč črpati evropska sredstva.

L. L.