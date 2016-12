Židan začel "zgodovinsko" kampanjo Naša super hrana

V treh letih bo v kampanjo vloženo tri milijone evrov

15. december 2016 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kmetijsko ministrstvo je začelo kampanjo za promocijo slovenske hrane. Po besedah ministra Dejana Židana gre za zgodovinski dan, saj je kampanja plod širokega sodelovanja.

"Pred 10 leti se nismo bili sposobni dogovoriti niti znotraj sektorja, zdaj so se dogovorili mali in veliki, več različnih sektorjev," je Židan poudaril na začetku kampanje v Ljubljani. Po njegovih besedah dogovor več sektorjev, ki sodelujejo v izbrani kakovosti, predstavlja pravi družbeni konsenz, ki priznava, da je slovenska hrana "nekaj več".

Triletna kampanja Naša super hrana bo promovirala lokalno pridelano hrano, akterji sektorja mleko in meso pa naj bi vanjo v treh letih vložili okrog 1,5 milijona evrov. Prav toliko bo primaknila tudi država. Cilji kampanje se bodo merili vsako leto in tudi med letom.

Kampanja vključuje splošno promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, sektorsko promocijo mleka in mlečnih izdelkov ter sektorsko promocijo mesa in mesnih izdelkov. Promocija je prepoznana po znaku izbrana kakovost, ki zagotavlja, da so označeni izdelki v celoti pridelani in predelani v Sloveniji, da je zagotovljena višja kakovost in da je proizvodnja redno nadzorovana.

V dveh letih še sadje in zelenjava

V shemo sta že vključena sektorja mleka in mesa, zato se na trgovskih policah že lahko najdejo tako označeni izdelki. Prihodnje leto se bo tako označenim izdelkom pridružilo še sadje in leta 2018 zelenjava. Pričakujejo pa vključitev še drugih sektorjev, in sicer vinogradništva, poljedelstva, medu in oljke.

"Z akcijo želimo doseči, da porabnik večinoma poseže po slovenski hrani. V Avstriji denimo porabnik skoraj ne želi poseči po drugačni kot domači hrani," je ob predstavitvi dejala predsednica sveta za promocijo Anita Jakuš.

Glede očitkov, da je slovenska hrana dražja, je Židan dejal, da je povprečna cena slovenske hrane na slovenskih trgovskih policah nižja od povprečne cene avstrijske hrane na avstrijskih policah, enako v Nemčiji. "Ob viških hrane pride občasno do poceni uvožene hrane, saj naš trg takrat izkoristijo," je dodal minister.

