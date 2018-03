Zima se ne poslavlja: do torka dopoldne lahko zapade do 20 cm snega

Od torka naprej naj bi po nižinah deževalo

4. marec 2018 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija lahko v ponedeljek pričakuje novo pošiljko snega. Čez dan se bodo padavine okrepile in razširile na vso državo, v notranjosti Slovenije pa bo večinoma snežilo.

Po napovedih agencije za okolje (Arso) lahko do torka dopoldne, ko bo sneženje ponehalo, v nižinah pade do okoli deset centimetrov snega. Najmanj novega snega bo na vzhodu države, največ pa v pasu med Gorenjsko in Kočevskim, kjer lahko krajevno pade tudi do 20 centimetrov snega. Na Primorskem tokrat ne bo snežilo.

Arso napoveduje, da se bo ponoči povsod po državi pooblačilo, v ponedeljek zjutraj pa bodo ponekod na Primorskem in Notranjskem že rahle padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus štiri do minus ena, na Goriškem in ob morju okoli tri stopinje Celzija.

V ponedeljek bo oblačno, čez dan pa se bodo padavine nekoliko okrepile in razširile na vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do tri, na Primorskem do osem stopinj Celzija. V torek dopoldne bo sneženje ponehalo, v severovzhodni Sloveniji se bo popoldne delno zjasnilo.

Na Primorskem in Notranjskem se bodo padavine pojavljale tudi v torek popoldne. Po nižinah pa bo deževalo. V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, drugod bo večinoma oblačno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo še občasno rahlo deževalo.

G. C.