Žival kot praznično darilo? "Prosimo, ne!"

V Sloveniji povečanega zanimanja za živali pred prazniki ni več

16. december 2018 ob 06:57,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nemška zavetišča za živali so se odločila, da bodo v prazničnih decembrskih dneh začasno ustavila oddajanje živali, saj opozarjajo, da domači ljubljenčki nikakor niso prava izbira za darilo.

Ko želimo narediti nekaj spontanega s tem, da bližnjega presenetimo z domačo živaljo, naredimo s tem pogosto več slabega kot dobrega. Foto: Reuters

"Kdor ne razume naše poteze, ni pravi človek za posvojitev živali," so predstavniki največjih nemških zavetišč zapisali na svojih spletnih straneh in družbenih medijih. Tako bodo okoli 15. decembra začasno ustavili oddajo najdenih in zapuščenih živali ‒ obiskovalce bodo še vedno sprejemali, a ti si bodo morebitne nove člane gospodinjstva lahko ogledali, ponje pa se bodo lahko vrnili šele v januarju.

Dedki in babice kličejo in želijo imeti ponija za vnučka. Najprej je treba vedeti, ali bo poni vnučku sploh všeč. Drugič, treba je vedeti, da s tem obremenite starše. Tretjič, zavedati se morate, da bo enkrat otrok tega ponija prerasel. Žal se prevečkrat dogaja, da takšne živali postanejo zavržene in jih odvzame inšpekcija ali pa končajo pri mesarju v klavnici. Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj Slovenija (MMC, 2015)

Živali ne postavljamo pod okrašeno jelko

Za živali je konec decembra že tako stresen ‒ ne otežimo jim teh dni še bolj. Foto: AP

Za to potezo se je odločilo tudi zavetišče v Berlinu, ki velja za največje zavetišče za živali v Evropi. Razlog je preprost ‒ tako želijo preprečiti, da bi se ljudje v pomanjkanju časa in idej s posvojitvijo živali prenaglili, ko darilo na štirih nogah ne bi bilo obdarovancu všeč, pa bi ga vrnili v zavetišče. "Imeti žival pomeni veliko veselja, a obenem tudi veliko odgovornost. Nekaterim ljudem še vedno ni jasno ‒ živali so živa bitja, ki imajo svoje potrebe in čustva. Nikakor niso primerna kot darilo presenečenja, ki ga postavimo pod praznično okrašeno drevo," so dejali po poročanju BBC-ja.

Na svoji spletni strani so tako zapisali, da prepoved posvajanja živali velja od 19. do 27. decembra. "Ugoditi želji otroka brez razmisleka ima lahko slabe posledice. Ko se naval veselja konča, ugotovite, da žival prinaša v stanovanje umazanijo in dlake, da se ne želi vedno ljubkovati in da vam ne ustreza. Žalostna resničnost je, da mnogi spontani nakupi po nekaj dneh pristanejo spet v zavetiščih."

Tudi v Bremnu po 18. decembru ne bodo oddali nobene izmed svojih okoli 500 živali, ukrepu so se pridružili tudi v Hannovru in nekaterih drugih velikih nemških mestih. "Odločitev za žival ne more biti impulzivna ali nepremišljena, ampak mora biti v ta postopek vključena celotna družina," je za Deutsche Welle dejala Claudia Hämmerling iz združenja za zaščito živali.

Ogledi ja, oddaja živali šele po praznikih

Ukrep pa ne pomeni, da bodo zavetišča med prazniki zaprla svoja vrata ‒ prav nasprotno. Z veseljem bodo sprejemala obiskovalce, ki si bodo živali lahko ogledali, izbranca pa bodo lahko prišli iskat šele, ko se praznična norija umiri, glave pa ohladijo, torej v novem letu.

TIERE ALS WEIHNACHTSGESCHENK? Wir sagen: "BITTE NICHT!" Die Entscheidung, Tieren ein neues zu Hause zu schenken,... Objavil/a Tierschutzverein Hannover dne Sreda, 12. december 2018

"Želimo preprečiti, da živali končajo pod prazničnim drevesom, saj ne morejo biti darila. Želimo si, da vsaka žival postane član družine ‒ članov družine pa ne poklanjamo v dar, kajne?" se strinja Arvid Possekel iz zavetišča v Hannovru.

Božični čas zna biti tudi primeren za posvojitev, a ...

Živali imamo za vse življenje, ne le do takrat, ko so nam še zanimive. Foto: AP

Potezo mnogi strokovnjaki podpirajo, ne pa vsi. Oglasila se je britanska zveza za zaščito živali RSPCA, ki se strinja, da se žival v prazničnih dneh težje privadi na novi dom, saj je to čas pogostih obiskov, veselja, hrupa in potovanj. "A vsi ljudje ne praznujejo na ta način. Za nekatere konec leta predstavlja čas, ko se umirijo, si vzamejo čas zase in najbližje in razmislijo o novih načrtih. Če pride žival v tako okolje, ji je v božično-novoletnem času lažje, saj imajo družinski člani več časa zanjo, tako da se hitreje navadijo drug na drugega," so dejali.

Kljub temu znano geslo, da "psi niso le za božič, ampak za vse življenje", ki ga je uveljavila britanska organizacija Dog's Trust pred 40 leti, še živi in ni zastaral. "Božična darila niso psi in psi niso božična darila. Tako preprosto je to!" so znova zapisali pri organizaciji v svojem letošnjem oglasu. Opozarjajo, da so predpraznični obiski zavetišč pogosto odločitev "iz obupa", saj ljudje nimajo drugih idej, kaj podariti družinskim članom, ki o tem ne vedo ničesar.

86 odstotkov Američanov, ki je žival dobilo v dar, jo je obdržalo

Zavetišča po svetu decembra opozarjajo tudi pred pokanjem petard, ki živalim močno poženejo strah v kosti. Foto: Reuters

Posledice takšnih prenagljenih odločitev so za živali lahko tragične. Nekatere lastniki prinesejo nazaj v zavetišče, druge ‒ kar je še huje ‒ preprosto zavržejo. "Žalostna statistika pravi, da nekatere živali najdemo zapuščene že takoj po božiču, torej so bile pri novih lastnikih le nekaj dni," je dejal Possekel, ki se strinja, da je za prihod živali v nov dom konec leta najslabši čas.

Oglas organizacije Dog's Trust, ki opozarja pred kupovanjem živali za darilo.

Nemški ukrep podpira tudi Ameriško združenje za preprečevanje krutosti do živali (ASPCA), ki ima na svoji spletni strani objavljeno sporočilo: "Američani imajo dolgo tradicijo poklanjanja živali ‒ običajno gre za pasje in mačje mladiče ‒ za posebne dogodke, kot so rojstni dnevi, prazniki ali konec šolanja, a pri tem je pomembno tudi, kako takšna navada vpliva na blagor živali."

Pri ASPCA-ju so nedavno opravili raziskavo, v kateri so sicer ugotovili, da je 86 odstotkov živali, ki v nov dom prišle kot darilo, še vedno pri teh lastnikih, a kljub temu opozarjajo, da se žival podari le nekomu, ki že dolgo izraža željo, da bi jo imel, in je zanjo zmožen tudi poskrbeti.

Paradoks ‒ prav pred prazniki največ zapuščenih živali

Tudi ko živali pri novih lastnikih preživijo vse leto ‒ če so v hišo prišle kot decembrsko darilo ‒, pa je med prazniki več možnosti, da jih bodo brezvestni lastniki preprosto zavrgli. Irske in britanske organizacije za zaščito živali opozarjajo, da se prav v dneh pred božičem poveča tudi število zapuščenih živali, ki končajo kje ob cesti ali v zavetiščih.

Pomagajmo živalim prestati obdobje decembrskega pokanja (Oddaja O živalih in ljudeh, december 2018)

En razlog je ta, da nekateri rejci psov tempirajo legla prav za obdobje sredi decembra, ko predvidevajo, da bo po njih največje povpraševanje, trgovci s psi pa prav v teh dneh uvažajo največ mladičev.

Drugi razlog pa je, da nekateri konec decembra zavržejo žival, ki so jo kot darilo kupili ali dobili za prejšnje praznike ‒ morda tudi zato, da bi tako naredili v svojem domu prostor za novo. "Ko takšni ljudje prinesejo žival k nam v zavetišče, slišimo vse mogoče izgovore. Nekdo nam je celo rekel, da ne želijo imeti svojega ostarelega psa z močnim vonjem v svoji novi kuhinji, da ne bi s svojim vedenjem in vonjem uničil božične večerje s sorodniki," je dejal Gillian Bird iz irske organizacije za zaščito živali.

Nekaj dejstev o zapuščenih živalih (Portal Pes moj prijatelj, januar 2017) V svetu samo eden izmed desetih zapuščenih psov do konca svojega življenja najde dom. V Sloveniji so zavetišča za živali po zakonu dolžna skrbeti le 30 dni, potem jih lahko usmrtijo. V Italiji, Nemčiji in Avstriji zakonodaja usmrtitev zdravih psov v zavetiščih prepoveduje, na Hrvaškem imajo 60-dnevni rok.

Na svetu je petkrat več "hišnih ljubljencev" brez doma kot brezdomcev med ljudmi.

Vsako leto je skoraj tri milijone psov in mačk ubitih v zavetiščih, ker zanje tam ni več mesta. V Sloveniji je evtanaziranih približno 140 psov in več kot 700 mačk.

Skoraj 8 milijonov psov in muc se vsako leto po svetu namesti v zavetiščih. Od tega je polovica psov. V Sloveniji se je leta 2015 v zavetiščih namestilo 2.341 živali.

V Sloveniji se iz zavetišč k svojemu skrbniku vrne 35 % izgubljenih živali.

Samo 10 odstotkov živali, ki so v zavetiščih po svetu, je steriliziranih. V Sloveniji je sterilizacija živali v zavetišču zakonska obveznost.

Ljubljansko zavetišče oskrbi 2.000 živali letno, kar je četrtina vseh zapuščenih živali v Sloveniji.

V Sloveniji število sprejetih psov v zavetiščih upada, povečuje pa se število zapuščenih mačk.

Zavetišče Ljubljana je odprto prav vse dni v letu

Ali imamo tudi Slovenci navado, da se v prazničnih dneh pogosteje kot sicer oglasimo v zavetišču, da bi izbrali žival kot darilo, smo na MMC-ju vprašali Marka Omana, vodjo Zavetišča Ljubljana. Oman je dejal, da so povečano posvajanje živali pred božično-novoletnimi prazniki v preteklosti zaznavali tudi pri njih, vendar se je z ozaveščanjem in z njihovim prilagojenim pristopom to precej spremenilo.

Pes ni igrača, ki jo odvržeš, ko se je naveličaš

"Še vedno se tik pred prazniki pojavi nekaj kandidatov, ki želijo nekoga obdariti z bodisi psom, mucko ali drugo živaljo. Niso vse takšne posvojitve slabe posvojitve in pri nas jih ne odženemo na tak način, kot to počnejo kolegi na primer v Nemčiji. Velikokrat si ljudje, ki bodo obdarjeni, dejansko želijo imeti žival, in tisti, ki obdaruje, to (skrito) željo le izpolni. Zagotovo se razlikujemo tudi zato, ker smo odprti vse dni v letu, torej so posvojitve živali mogoče tudi na božič, silvestrovo in novega leta dan."

Spet je tukaj tisti čas v letu, ko psi in muce iz zavetišča pravijo: "Pokanje? Ne, hvala. Naj letos poka malo, še najraje nič. Si za? Objavil/a Zavetišče Ljubljana dne Sreda, 12. december 2018

Oman svetuje, da tistega, ki ga želimo obdariti z živaljo, pripeljemo v zavetišče, kjer si bo sam izbral žival in sam izpolnil vprašalnik, zaposleni pa bodo z njim opravili razgovor. Žival lahko posvoji le polnoletna oseba, torej v primeru otrok skrb in odgovornost prevzamejo starši.

Starši so potem dejanski skrbniki, otroci pa le pomagajo. Torej mora biti želja staršev enako velika (pogosto pa je celo večja) kot želja otrok. Postopek poteka skoraj enako kot pri klasični posvojitvi, le prispevek ob posvojitvi poravna tisti, ki obdaruje. "Se zgodi, da kakšen po premisleku tudi odstopi, vendar redko. Večina sprejme nov izziv odgovorno, kar potrjujejo velik odstotek uspešnih posvojitev psov. Vse posvojene pse namreč določen čas po posvojitvi tudi preverimo," je dodal.

Pri mačkih takšnih podatkov v Zavetišču Ljubljana nimajo, saj jih je preveč, da bi lahko vse preverili, pa tudi težje jih je preverjati, saj načini oskrbe v predpisih niso tako jasno določeni kot pri psih. Dolgoletni statistični podatki tudi nakazujejo, da so posvojitve mačk bolj kot od prazničnega obdobja odvisne od razpoložljivosti. "Mačke imajo namreč v nasprotju s psi izrazit sezonski značaj in kandidati se najpogosteje odločajo za posvojitev v času sezone. Veliko večino pri mačkah namreč predstavljajo mladiči (90 odstotkov) in sezona se začne nekje junija ter traja do decembra," je še pojasnil Oman.



Največ posvojitev mačk je konec avgusta, ko se ljudje vrnejo z dopustov, in potem ostaja visoko celotno jesen. Zelo verjeten razlog za posvojitev v tem času je tudi pogosto slabo vreme, daljše noči in ljudje več časa prebijejo doma. In to je odličen čas za novo družbo ... Foto: Zavetišče Ljubljana

Oddaja psov je bolj ali manj konstantna čez vse leto, seveda je odvisna tudi od ponudbe, ki jo imajo v zavetišču. Najhitreje se namreč oddajajo mladiči in psi majhnih pasem. Najnižjo oddajo pa zaznavajo nasprotno (z izjemo konca dopustov v avgustu) kot pri mačkih, v jesenskem času. Pse je namreč treba voditi na sprehod in veliko bodočih skrbnikov verjetno ne mika najbolj, da bi ravno v tem času leta začeli sprehode ob vsakem vremenu in v temi. Foto: Zavetišče Ljubljana

In ni ga lepšega, da tudi zapuščena žival začuti toplino doma, ki je v teh praznikih gotovo najbolj intenzivna. In zakaj ne z živaljo obdariti otrok, če je to le njihova največja želja? Marko Oman, vodja Zavetišča Ljubljana

Največ psov pobegne med decembrskimi prazniki

V času dopustov se precej psov izgubi, ko so v začasni oskrbi pri sorodnikih, prijateljih, skratka nekje drugje in se želijo vrniti domov ali pa so začasni skrbniki preprosto manj vešči vodenja in jim psi pobegnejo, se izgubijo … Največ pobegov pa se zgodi v prihajajočem prazničnem času, najpogosteje zaradi strahu pred poki in drugimi učinki pirotehničnih sredstev.



Oman je dodal, da izkušnje iz Zavetišča Ljubljana kažejo, da so posvojitve v tem prazničnem času, pa če tudi skozi obdarovanje, lahko uspešne, le pravilen pristop je potreben.

"Žival ni igrača, ki se je naveličamo in postavimo v kot, pospravimo v škatlo ali na polico. Je nov član družine, ki do konca svojega življenja potrebuje skrb, nego in pozornost," je opozoril.





Anja P. Jerič