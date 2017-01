Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Preveč je primerov kupovanja živali kot darila, ki nato klavrno končajo. Foto: EPA VIDEO Prizadevanja zaščitnikov... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Živali niso stvari ali igrače

Z zbiranjem papirja do denarnih sredstev

27. januar 2017 ob 20:51

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO

Za dobrobit živali v Sloveniji skrbi vrsta društev. Mi smo obiskali člane društva za zaščito živali slovenska bistrica.

"V bistvu sta to začela gospod Vinko in njegova žena Betka že v začetku 90. let. On je v Slovenski Bistrici menda vsem poznan, najbolj glasen in prijazen frizer, Betka pa je reševala muce in kužke od vsega začetka," je uvodoma dejala Mateja Medved iz DZZŽ Slovenska Bistrica.

Z zbiranjem papirja do denarnih sredstev

Nadaljevala je: "V bistvu sta onadva z lastnimi sredstvi to tradicijo začela. Doma imata hišo, polno rešenih živali - in potem je vsako težko dati stran. Mi, malo mlajši, smo pa začeli nekako pred petimi, šestimi leti pomagati, da se je malo razširilo vse skupaj. Začeli smo pa enostavno tako, da smo zbirali star papir. V bistvu smo imeli te kontejnerje za papirje, potem so šole in vrtci priskočili na pomoč." Za vsakih nekaj ton papirja so dobili nekaj denarja, kar je mladi ekipi dalo začetno motivacijo za nadaljevanje dela. "Problem pri teh prostoživečih živalih je, da smo jih morali najprej sterilizirati in kastrirati, da se niso razmnoževale," je poudarila.

Problematično območje Pragerskega

Aktivnih članov društva je približno sedem, podpornih je več. Delujejo na območju Slovenske Bistrice in širše. Odnos do živali je še vedno precej slab, ugotvavlja Medvedova: "Še vedno vlada tisto prepričanje: živali se bodo znašle. Muc ne sterilizirajo, ne kastrirajo. Enostavno, ko povržejo, mladiče pobijejo ali zakopljejo ali enostavno odvržejo. Mi predvsem ozaveščamo, da bi se tega nekako rešili." Problematično je predvsem območje Pragerskega, kjer je smetišče. "Tam dnevno odlagajo muce, ki so pretežno vse divje in jih je težko poloviti, kar že spet otežuje delo. Drugače pa na Pohorju - recimo -, kjer je teh živali več ali pa niti lastniki sami ne vedo, kje so, koliko jih imajo, je še težje določiti število in pomagati," je dejala.

V novoletnem času odvrgli hišne kunce

Tudi člani društva posvajajo živali s tega območja, kot so psi, mačke, ovce, koze, zajci. "Večina je bila kupljena kot darila, ki so jih potem zavrgli ali pa so jih preprosto odvrgli." Ena izmed takšnih zgodb se je zgodila v novoletnem času, v katerem je nekdo - domnevno - svojemu otroku za darilo kupil kunca, nato pa ga je, ko se je otrok živali naveličal, odvrgel v park, ki za pritlikave (hišne) kunce ni naravni habitat. "Gospa, ki je klicala, je klicala šele naslednji dan, da so opazili kunčke, kar je bilo za enega že žal prepozno in je verjetno podlegel mrazu ali pa psom, kajti tam se sprehajajo ljudje s psmi. Druge smo pa že oddali v domove in so hitro našli svoje, čisto svoje domove za vedno pri super puncah," je dodala Medvedova.

Borili se bodo do konca

Medvedova si - utopično - želi, da bi lahko društvo prenehalo delovati, kar pomeni, da bi bilo za živali dostojno in zadostno poskrbljeno. A to so zgolj želje. "Pač željo imamo, upanje obstaja, borili se bomo do konca, da bi ljudje sprejeli živali kot živa bitja, za katera so odgovorni in da ne morejo biti prepuščena samim sebi. Mentaliteta ljudi se bo, upamo da, počasi spremenila. Živali niso stvari, igrače, ki so pač prepuščene same sebi," je sklenila.

Oddajo O živalih in ljudeh lahko spremljate vsako soboto ob 13.25 na TV SLO 1.

M. L., Mojca Recek