ŽIVALI: V prijetni in nagajivi družbi skobčevke

Skobčevke gospo Jožico spremljajo že vse življenje

20. februar 2017 ob 23:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med vsemi hišnimi ljubljenčki se lahko samo papige naučijo oponašati človeški govor.

Prav to je za marsikoga spodbuda, da si omisli papigo za družbo. Gospo Jožico papige, natančneje skobčevke, spremljajo tako rekoč vse življenje.

Pred leti se je že odločila, da jih ne bo več imela, ker je preveč trpela, ko ji je papiga pobegnila. A o svoji skobčevki, ki je govorila, je toliko pripovedovala, da so ji bližnji za 50. obletnico poroke podarili Mikija. Najprej so ji kupili rumenega ptiča, za katerega je vedela, da ne bo govoril. Pozneje je naletela na takšnega, ki je. Zdaj njej in njenemu možu družbo dela že tri leta.

"Zdi se mi, da se z njim dosti več bavim, kot pa z možem. On je bolj pri televiziji, pa v dnevni sobi, midva pa v kuhinji. On tu na rami in se pogovarja, leti sem in tja, pa v kuhinji mi vse nameče dol. Ko pa grem popoldne malo počivat, ostane sam v kuhinji. Samo, če imam kaj na mizi, mi vse nameče," je dejala gospa Jožica.

VIDEO Prijetna in nagajiva družba

M. L., Tanja Kranjec