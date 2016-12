Živalski foto leta: od sestradanih psov do rešenih netopirjev

V Venezueli je zaradi pomanjkanja hrane in visoke inflacije zavladala velika kriza. Če primanjkuje hrane za ljudi, je ni niti za živali. Prav zato marsikateri Venezuelec svojim hišnim živalim ni mogel več zagotoviti najnujnejšega, zato psi, mačke, kunci in druge živali - tudi rejne - stradajo. Še več, veliko živali so ljudje zavrgli. To poletje naj bi se na ulicah vsak dan znašlo okoli 10 psov, ki so prepuščeni na milost in nemilost lakoti in mrazu. Takole jih sestradane sprejemajo v zavetiščih. Fotografija je iz Los Tequesa na severu države. Foto: Reuters