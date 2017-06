Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Aktualno Arsovo opozorilo. Foto: Arso Nevihtni oblaki. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zvečer še možne močnejše nevihte s točo

Arsovo opozorilo pred točo

16. junij 2017 ob 13:53,

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Agencija za okolje (Arso) opozarja na verjetnost močnejših neviht s točo v večernih urah po osrednji Sloveniji. Oddahnejo si lahko le v Prekmurju, zahodni Sloveniji in na belokranjskem koncu.

Ob močnejših nalivih lahko pride tudi do hitrih porastov manjših vodotokov in hudournikov, še opozarjajo pri Arsu.

Visoka verjetnost pojavljanja toče velja za naslednja območja: Gorenjsko, Kočevsko, Koroško, Ljubljano in okolico, Notranjsko in Savinjsko. Srednja verjetnost velja za Pomurje.

Nizko verjetnost so na Arsu pripisali Belokranjski, Bovški, Dolenjski, Goriški, Obali, Pomurju, Posavju in zgornjesavski regiji.

Vreme: spremenljivo oblačno

V petek čez dan je bilo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne so se pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, piše v splošni vremenski napovedi Arsa.

V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer bo lahko še nastala kakšna ploha. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo delno do pretežno jasno. Veter bo popoldne slabel. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: vremenska motnja se zadržuje nad vzhodnimi Alpami in bo predvidoma zvečer prešla naše kraje. Pred njo doteka k nam od zahoda nekoliko toplejši in vlažnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: v petek bo spremenljivo oblačno. V sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske se bodo že dopoldne začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod. V krajih severno od nas bo popoldne zapihal severni veter.

V soboto bo v krajih vzhodno od nas in v vzhodnih Alpah spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Drugje bo delno do pretežno jasno. Pihal bo severni veter, ob Jadranu večinoma šibka burja.

