Animacija: Del države že zajel dež, ponekod na cestah poledica

Čez dan bo dež prešel v sneg

13. januar 2017 ob 06:36,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 06:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Padavine se že širijo od jugozahoda proti vzhodu, po napovedi vremenoslovcev pa bo dež čez dan začel prehajati v sneg. Pristojni opozarjajo na previdnost zaradi poledice na cestah.

V prvi polovici dneva se bodo padavine od zahoda razširile tudi na vzhodno Slovenijo, napovedujejo na agenciji za okolje in dodajajo, da bo po nižinah v notranjosti države sprva deževalo, sredi dneva in popoldne pa bo dež od severa prešel v sneg. Po ocenah meteorologov bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, v višjih legah tudi več, skupaj od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. "Ponoči je na Obali padlo že skoraj 30 litrov dežja, na vzhodu pa kakšen liter," je za Radio Slovenija povedal dežurni vremenoslovec Luka Ravnik.

Vozite previdno, počasi in na večji varnostni razdalji!

Zaradi padavin so ceste ponekod poledenele in spolzke, opozarjajo tako vremenoslovci kot policisti in prometnoinformacijski center, saj so tla še zmrznjena. Z več policijskih uprav so tako sporočili, naj vozniki vozijo zelo previdno, počasneje kot običajno, na večji varnostni razdalji, izogibajo naj se sunkovitim manevrom in prehitevanjem, pred ovinki naj zmanjšajo hitrost in pazijo pri vožnji po klancih navzdol. "Zelo spolzko je lahko tudi na pločnikih, kar naj upostevajo pešci," je še dodal tiskovni predstavnik PU Kranj.

Ponoči bodo padavine nato oslabele in postopno ponehale, najkasneje na jugu in vzhodu države. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli -5, v Gornjesavski dolini do -10, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -3 do 3, ob morju do 7 stopinj.

Snežilo bo tudi prihodnji teden

Vremenoslovci za nedeljo napovedujejo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in spet hladneje, za ponedeljek kaže na delno jasno in hladno vreme. Od torka naprej kaže na občasno sneženje. Temperature bodo ves teden zimske, zjutraj od -10 do -5, čez dan pa okoli ničle, je še napovedal Luka Ravnik.

Tla in vodotoki ponekod zamrznjeni

Na Arsu ob tem opozarjajo, da so ob predvideni prehodni odjugi ponekod možne spremenjene odtočne razmere. Nekateri manjši vodotoki so zamrznjeni po vsej strugi, zato je njihova pretočnost zmanjšana. Zamrznjena so tudi tla. Predvidene padavine v obliki dežja lahko v takšnih razmerah ostanejo na površju oz. voda odteče po površini.

Spodaj si lahko ogledate animacijsko napoved padavin do sobote. Vir: Arso

T. K. B.