Napovedan močen veter in obilne padavine

Izdana oranžna vremenska opozorila

10. december 2017 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po napovedih meteorologov bo predvidoma do torka zelo vetrovno, ponekod bo pihalo s hitrostjo do 100 kilometrov na uro. Zaradi obilnih padavin bodo reke narasle.

Jugozahodni veter bo od popoldneva dalje v višjih legah predvsem na Notranjskem in Koroškem presegal hitrost 100 kilometrov na uro. V ponedeljek se bo veter še okrepil in bo močen tudi drugje v višjih legah, tudi ponekod po nižinah bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Predvidoma bo slabel v torek čez dan, na spletni strani navaja Agencija za okolje (Arso).

Zaradi napovedanega močnega vetra je za danes oranžno vremensko opozorilo za drugo polovico dneva izdano za severovzhodno Slovenijo, za jugozahod države pa za ponoči. Za ponedeljek in torek je oranžno vremensko opozorilo zaradi napovedanega vetra izdano za celotno Slovenijo.

Odjuga, padavine in naraščanje rek

Po sneženem začetku konca tedna in mrzlem nedeljskem jutru že prihaja odjuga. Po napovedih meteorologov bo danes ob morju in na Goriškem čez dan začelo deževati, do osrednje Slovenije pa snežiti. Na severovzhodu bo večinoma suho. Zvečer in v noči na ponedeljek bo sneg povsod po nižinah prešel v dež, meja sneženja se bo še zviševala.

Meteorologi glede na napovedi v noči na ponedeljek pričakujejo obilne padavine predvsem na jugu in zahodu države. V 24 urah lahko pade od 50 do 80, krajevno pa nad 100 litrov dežja na kvadratni meter. Vodotoki bodo narasli.

Gladina morja bo ob nočni plimi, ki ima vrh ob 3. uri, povišana. Ob tem lahko morje poplavi nižje dele obale, opozarja Arso.

Reka Ljubljanica se še razliva na območju pogostih poplav in počasi upada. V ponedeljek bodo reke ponovno narasle do velikih pretokov v večjem delu Slovenije. Ob tem lahko pride do razlivanj posameznih rek zlasti na jugu, zahodu in deloma v osrednji Sloveniji.



Razlivanja rek niso izključena tudi na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Ob intenzivnejših padavinah lahko pride do razlivanj večjega obsega predvsem na jugu in jugozahodu Slovenije, opozarjajo na Arsu.

V ponedeljek bo večinoma oblačno. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo padavine, ki bodo popoldne slabele in marsikje prehodno ponehale. Za ponedeljek so najvišje dnevne temperature napovedane za od osem do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija.

Oranžno vremensko opozorilo, ki je izdano zaradi napovedanega močnega vetra, pomeni, da lahko veter lomi veje in podira nekatera drevesa, odnaša kritino s streh ter prevrača oglasne panoje. Veter lahko tudi ovira promet in otežuje gibanje. Zato pristojni svetujejo, naj se ljudje pri gibanju na prostem izogibajo nevarnih mest, in priporočajo veliko previdnost v prometu.