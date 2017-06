Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Udari strel so v petek zanetili več požarov. Podobno bo lahko tudi danes. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Padec drevesa na brunarico poškodoval žensko, nevihtno bo tudi danes

V nedeljo vremenoslovci napovedujejo prehodno osvežitev

24. junij 2017 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Neurja, ki so v petek zvečer povzročala težave na severu države - ob padcu drevesa na brunarico je bila poškodovana ženska -, so mogoča tudi danes, opozarjajo vremenoslovci.

Največ težav zaradi močnega vetra je bilo v petek na severovzhodu države, kjer je odkrilo več streh in podiralo drevesa. Eno je padlo na brunarico v Radencih, v katero se je pred neurjem zatekel par, ki je bil na ribolovu. Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico, je poročal Radio Slovenija. Udari strele so zanetili tudi več požarov.

Vremenoslovci sicer opozarjajo, da so krajevne nevihte mogoče tudi danes popoldne. Čez dan bo sicer še vedno velika toplotna obremenitev, saj bodo najvišje dnevne temperature med 29 in 34 stopinjami.

Nedeljska osvežitev

V nedeljo zjutraj bo na zahodu in severu spremenljivo oblačno, možne bodo že manjše padavine. Drugje bo sprva še delno jasno. Čez dan se bodo padavine z močnimi nevihtami krepile, se razširile nad vso državo, nato pa od severa ponehale v večernem času.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 23 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu vremenske fronte pa se bo popoldne osvežilo, še napovedujejo na agenciji za okolje in dodajajo, da bo v ponedeljek precej jasno in povečini suho z nekaj jutranje megle.

Kaj pa v prihodnjem tednu?

Od torka do nedelje bo vreme precej nestanovitno. Predvsem v popoldanskem času bo večja verjetnost za krajevne padavine, deloma nevihte. Sprva bodo najvišje dnevne temperature še okrog 30 stopinj, nato bi se v petek po prehodu vremenske fronte lahko nekoliko ohladilo, so zapisali na Arsu.

T. K. B.