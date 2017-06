Podrta drevesa, odkrite strehe in zalite kleti

Neurja se vrstijo

28. junij 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Štajerskem in Primorskem je neurje povzročilo kar nekaj škode, saj je veter razkrival strehe, meteorna voda je zalivala kleti, gasilci pa imajo precej dela tudi z odstranjevanjem drevja.



Sodeč po podatkih uprave za zaščito in reševanje je v okolici Maribora in Ptuja močan veter odkril več streh, v Lenartu in Hočah pa sta se podrli tudi drevesi. Drevesa so se podirala tudi v Šentilju in okolici Velenja. V Vojniku in Lovrencu na Pohorju je udarila tudi strela.



Z razkritimi strehami, poplavami in podrtimi drevesi se morajo spoprijemati tudi v Celju, v okolici Mislinje pa je odkrilo streho na gospodarskem poslopju. V Ljubljani hujših težav ni bilo, razen manjše poplave v bližini središča mesta zaradi dviga podtalnice in kanalizacijskih vod. Pri Notranjih Goricah je voda zalila trgovski objekt, v Medvodah pa se je na avtomobil podrlo drevo.



Voda je zalila klet v Železnikih in cesto v Žireh, kjer se je podrlo tudi drevo. V Strunjanu so s ceste odstranili veliko vejo, ki je ogrožala promet, streho je razkrilo tudi v Goriških brdih, v Novi Gorici pa so odstranili nevarno drevo.



Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine, deloma nevihte, se bodo širile proti vzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. V prvem delu noči bodo nevihte s krajevnimi neurji prehodno zajele večji del Slovenije, v drugem delu noči pa prehodno večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo oblačno, spet bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Več sonca bo na vzhodu države. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.

Andrej Čebokli