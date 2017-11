Prihajata ohladitev in daljše deževno obdobje

Napoved agencije za okolje

5. november 2017 ob 10:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prihodnji teden se bo ohladilo, obenem pa se bo začelo tudi daljše obdobje oblačnega in deževnega vremena. Na severozahodu države bi lahko snežilo, kar za voznike pomeni zimsko opremo pred zakonsko določenim rokom.

Ponoči se bo dež okrepil in do jutra razširil na vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 700 in 900 metri nadmorske višine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso), ki je za celotno državo izdala rumeno stopnjo vremenske ogroženosti zaradi obilnih padavin in vetra.

Danes zvečer in ponoči bo morje močno vzvalovano. Večerna plima okoli 22. ure bo močno povišana, ob tem lahko morje poplavi najnižje ležeče dele obale.

Neobičajna jesen

Letošnja jesen je zelo pisana, kar se tiče vremena, ugotavljajo meteorologi. "September je bil zelo siv in moker, sonce je v Ljubljani sijalo le okrog 100 ur, kar je najmanj od začetka meritev leta 1951. Popolno nasprotje je bilo vreme v oktobru. Imeli smo neobičajno suho in sončno vreme. V večjem delu Slovenije je sonce sijalo od 170 do 200 ur, kar je od 20 do 80 ur več kakor običajno. Letošnji oktober je bil tako najbolj sončen od leta 1971," so še zapisali na Arsu.

Obdobje stabilnega vremena se bo novembra torej končalo. Za torek vremenoslovci na severozahodu države napovedujejo tudi prvo sneženje, kar bi pomenilo tudi drugačne razmere na cestah.

Kaj bo z obvezno zimsko opremo

Zimska oprema na vozilih je sicer zakonsko določena in predpisana v času od 15. novembra do 15. marca. Vendar pa morajo vozniki upoštevati razmere na cestah in temu ustrezno prilagoditi opremo vozila vse leto. Če je torej sneg napovedan že pred 15. novembrom, je treba imeti ustrezno opremo, so spomnili v Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS).

"Če imamo na avtu še letne pnevmatike, je treba imeti v vozilu snežne verige. Enako velja spomladi - če se zimske vozne razmere pojavijo po 15. marcu, mora imeti vozilo zimsko opremo, torej zimske pnevmatike ali pa verige," so poudarili.

Voznikom priporočajo, da v zimskih razmerah pred odhodom preverijo prevoznost cest na področju, kamor so namenjeni, na pot naj se odpravijo prej, saj bo vožnja trajala dlje, voznik in potniki naj bodo tudi primerno oblečeni. "V hudih zimskih razmerah lahko pričakujete tudi večurne zastoje. Bodite potrpežljivi, pomagajte drugim voznikom, predvsem pa imejte v rezervoarju dovolj goriva," so še opozorili v AMZS-ju.

Al. Ma.