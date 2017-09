Prve manjše poplave že nastajajo, razmere se bodo "začele stopnjevati" v nedeljo

Padavine do torka

16. september 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi obilnih padavin reke po vsej državi naraščajo in bodo ponekod poplavljale na območjih rednih poplav. Ljubljanica se je že začela razlivati po Ljubljanskem barju.

Agencija za okolje (Arso) napoveduje, da bodo reke močneje naraščale po vsej državi. Zlasti v osrednji in jugovzhodni Sloveniji pa bodo poplavile, predvidoma na območjih pogostih poplav. Od petka zvečer do sobote zjutraj je namreč v večjem delu Slovenije padlo od 20 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. Manj kot 20 litrov na kvadratni meter je padlo ponekod v severovzhodni in severozahodni Sloveniji.

Po podatkih hidrologov na Arsu se bo reka Krka s pritoki v srednjem in spodnjem toku razlivala na območjih pogostejših poplav. Na izpostavljenih območjih se lahko razlije v širšem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo ojezerila.

Deževje (tudi krajevne nevihte z nalivi) se bo nadaljevalo do nedelje popoldne. Ponovna krepitev padavin pomeni, da se bodo poplavne razmere začele stopnjevati, napoveduje Arso.

Od nedelje popoldne do ponedeljka zjutraj bodo le manjše krajevne padavine. V ponedeljek pa se bo dež znova okrepil in ponehal šele v noči na sredo. Do nedelje popoldne bo padlo še od 30 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, višje vrednosti predvidoma v jugovzhodni Sloveniji pa tudi v hribovitem svetu zahodne in jugozahodne Slovenije ter v Kamniško-Savinjskih Alpah. Prva ocena količine padavine za obdobje od ponedeljka zjutraj do konca epizode v noči na sredo pa je dodatnih 40 do 80 litrov na kvadratni meter, navajajo na agenciji za okolje.

Al. Ma.