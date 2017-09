Reke marsikje prestopile bregove

Gasilci so imeli polne roke s črpanjem vode iz kleti

17. september 2017 ob 06:52,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Od petka zvečer do nedelje zjutraj je ponekod padlo tudi 130 litrov dežja na kvadratni meter. Reke so zato že marsikje prestopile bregove, gasilci pa imajo veliko dela s črpanjem meteorne vode ter čiščenjem zamašenih jaškov, ki povzročajo poplave.

Zaradi nalivov so imeli gasilci polne roke dela že v soboto, saj je meteorna voda tako rekoč po vsej državi zalivala kleti, hiše in druga poslopja, padavine pa so težave povzročale tudi v cestnem prometu. Dežurni na centru za obveščanje Miško Glavonjič je za Radio Slovenija pojasnil: "Včerajšnje deževje skupaj s padavinami preteklih dni so povzročili, da so se vodotoki predvsem v osrednjem in jugovzhodnem delu države dvignili iz strug in poplavljali predvsem kletne prostore stanovanjskih stavb, cestišča in podvoze. Poplavljena so tudi polja in druge kmetijske površine. Zaradi razmočenosti terena so se podirala drevesa, prožili so se zemeljski plazovi, motena je bila oskrba z električno energijo. Največ dogodkov zaznali v Ljubljani, Celju in Novem mestu."

Elektrika ubila tri glave goveda

Po poročanju Slovenske tiskovne agencije se je nekaj pred 2. uro ponoči v Podgori pri Dolskem v občini Dol pri Ljubljani starejše drevo zaradi razmočenosti terena podrlo in padlo na električne vodnike. Ti so se pretrgali in padli na hlev, v katerem je bilo govedo. Zaradi električnega toka so poginila tri goveda, so navedli na upravi za zaščito in reševanje. Gasilci so podrto drevo razžagali in odstranili, na kraju pa so bili tudi policisti.

Podrta drevesa so gasilci v soboto zvečer odstranjevali tudi v naselju Pristavica v občini Rogaška Slatina, v Nazarjih ter med naseljema Brezovci in Gorica v občini Puconci. V nedeljo dopoldne se je drevo podrlo tudi na cesto proti Gorici v občini Puconci ter na cesto v kraju Vodule v občini Šentjur.

Gasilce so v soboto zvečer poklicali tudi v Sodražico, kjer je meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Prav tako je voda zalila kleti dveh stanovanjskih hiš v občini Brezovica, stanovanjskega objekta v naselju Podmelec v občini Tolmin, gostišča v naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto, kot tudi hiš v Dragatušu, Grahovem in Mirni. Na Mokrški ulici v Ljubljani pa je meteorna voda zalila tri telekomunikacijske jaške, ki so jih očistili gasilci.

S črpanjem vode iz stanovanjskih in gospodarskih objektov ter čiščenjem zamašenih odtokov gasilci nadaljujejo tudi danes dopoldne.

Zaradi obilnih padavin se sprožajo zemeljski plazovi. V Zahomcah v občini Vransko je plaz v soboto zvečer zasul lokalno cesto do treh stanovanjskih hiš in poškodoval drog električne napeljave, v Zaplanini v občini Vransko pa je zasul lokalno cesto. V naselju Curnovec v občini Brežice je zjutraj plaz odnesel cestišče.

V ponedeljek znova dež, bolj suho šele od srede

Po podatkih Arsa reka Krka in njeni pritoki ponekod poplavljajo na širšem poplavnem območju, Ljubljanica in njeni pritoki na Ljubljanskem barju pa večinoma na območjih pogostih poplav. Na območju pogostih poplav se razlivajo tudi Vipava v zgornjem toku, Nanoščica, Kolpa, Dravinja in reke na območju Grosuplja ter Radenskega polja.

V naselju Iška v občini Ig so se tako v soboto okoli 21. ure zbrali gasilci in preventivno obveščali krajane zaradi morebitnega izliva vodotoka Iška na ogroženih predelih naselja.

Po podatkih agencije bo deževalo še do danes popoldne, ponekod so možne tudi nevihte z nalivi. Od popldneva do ponedeljka zjutraj bodo le občasne krajevne padavine. V ponedeljek se bo dež znova okrepil in ponehal šele v noči na sredo.

Po teh napovedih bodo danes reke na območjih osrednje, južne in vzhodne Slovenije poplavljale predvidoma v območju pogostih poplav, ponekod lahko poplavijo tudi v nekoliko večjem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem bodo ojezerjena. Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo in poplavijo posamezni manjši vodotoki in hudourniki.

T. K. B., Al. Ma.