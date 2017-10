Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pihal bo severni veter, na Primorskem pa močna burja. Foto: Reuters Dodaj v

Vremenoslovci opozarjajo na močno burjo na Primorskem

Pihalo bo s hitrostjo do 120 km/h

22. oktober 2017 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenijo je že dopoldne zajel dež, vremenoslovci pa zdaj opozarjajo še na močan veter - predvsem na Primorskem lahko burja doseže hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

Močna burja na Primorskem, ki bo najmočneje pihala od 17. ure do prvih jutranjih ur v ponedeljek, bo na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro, zaradi česar so na agenciji za okolje razglasili oranžni alarm oz. drugo najvišjo stopnjo ogroženosti. Že v drugem delu noči bo burja hitro slabela in do ponedeljka zjutraj ponehala.

Pričakovati je tudi znatno ohladitev, meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov, še pravijo vremenoslovci in dodajajo, da bodo padavine ponehale do ponedeljka dopoldne, na Primorskem pa bo še ostalo vetrovno.

V torek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Severni veter se bo spet okrepil in v noči na sredo ponehal. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla.

