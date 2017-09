Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hidrološko opozorilo za torek. Za povečavo kliknite na fotografijo. Foto: Arso Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vremenoslovci opozarjajo: Padlo bo do 100 mm dežja, reke bodo spet naraščale

Jesensko deževje se kar ne konča

18. september 2017 ob 12:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po dobrem dnevu premora se bodo po državi znova razširile padavine, se ponoči še okrepile in vztrajale ves torek. Do noči na sredo bo v večjem delu države padlo od 40 do 80 milimetrov dežja, krajevno lahko tudi več kot 100 litrov.

Na Agenciji za okolje opozarjajo, da reki Krka in Ljubljanica poplavljata na območjih pogostejših poplav. Pretok Ljubljanice upada, prav tako pretok Krke v zgornjem toku, v spodnjem toku je ustaljen. Upadajo tudi njuni pritoki, vendar se bodo gladine v torek čez dan znova začele povečevati.

Za torek so sicer hidrologi za vzhodni del države razglasili oranžno stopnjo ogroženosti, saj bodo zaradi močnega deževja znova narasli vodotoki po vsej državi, predvsem v vzhodni polovici pa pričakujejo večja razlivanja.

Močneje bodo narasle Savinja, Sava v spodnjem toku, Mura in Drava. V noči na sredo lahko reke ponekod poplavijo tudi v večjem obsegu. Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj.