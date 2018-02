Začenja se obilno sneženje, ponekod bo zapadlo do 40 centimetrov. Previdno v prometu.

Sneg je moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu, možen je tudi snegolom. Povečala se bo tudi nevarnost snežnih plazov, napovedujejo v agenciji za okolje. Najmanj snega bo na severovzhodu, kjer naj bi ga zapadlo približno 10 centimetrov, in ob morju, kjer bo deževalo.

Sneženje bo po napovedih agencije postopno ponehalo v soboto, najdlje bo snežilo na jugovzhodu Slovenije. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo zvečer oslabela. Proti večeru se bo od severozahoda začelo jasniti. V nedeljo pa naj bi bilo precej jasno, predvsem na Primorskem in Notranjskem občasno zmerno oblačno.



Previdno v prometu

V času sneženja lahko vozniki tovornih vozil po vsej Sloveniji pričakujejo prepovedi vožnje, na pot pa naj se ne odpravljajo brez predpisane zimske opreme. Prav tako naj upoštevajo prometno signalizacijo in vozijo za plužnimi skupinami, ki bodo dodatno ovirale promet. S prehitevanjem teh lahko ogrožajo varnost sebe in drugih udeležencev v prometu.

V primeru obilnejšega sneženja so pri Darsu že pripravili ukrepe izločanja tovornjakov na vseh avtocestnih krakih pred Ljubljano, težave pa pričakujejo tudi zaradi petkove popoldanske konice.

Na pot, če je res potrebno

Na Darsu voznikom priporočajo, da se v tem času ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno potrebno. Ob sneženju se bodo vozne razmere hitro poslabšale, promet bo potekal počasi. Pri AMZS-ju svetujejo, da vozniki pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah in se od doma odpravijo pravočasno, saj bo vožnja predvidoma trajala dlje. Prilagodijo naj tudi varnostno razdaljo, saj je zavorna pot na snežni oziroma poledeneli podlagi veliko daljša.

Pogoj za varno vožnjo je tudi tehnično brezhibno vozilo. Zato naj vozniki poleg pnevmatik preverijo tudi metlice brisalcev in količino tekočine za čiščenje vetrobranskih stekel. "Ob napovedi obilnejšega sneženja je v avtu dobro imeti lopato. Tudi majhna vreča peska, ki je zelo koristna pri speljevanju na poledeneli podlagi, lahko pride prav," so zapisali pri AMZS-ju.

Zasnežen avto je treba pred vožnjo očistiti, saj se varnost začne in konča pri tem, kaj sploh zaznamo iz vozila in kako se odzovemo. Vsi stekleni deli na vozilu, vključno z žarometi in zadnjimi lučmi, morajo biti očiščeni. "Naš avto ni potujoči iglu, zato moramo očistiti sneg s celotnega vozila in z vseh stekel," opozarjajo na AMZS-ju.

Snežne verige, ki zelo dobro pomagajo tudi pri vožnji na poledeneli podlagi, niso nadomestek zimskih pnevmatik, temveč pomoč vozniku pri vožnji v globokem snegu. Verige sodijo tudi v vsak avto, ki vozi po cestah, ki niso dobro vzdrževane, ali prek prelazov, kjer se zahtevajo verige.

Tudi policija opozarja, da je vožnja v zimskih razmerah še posebej zahtevna. Voznikom svetujejo, naj vozijo počasneje in z večjo varnostno razdaljo.