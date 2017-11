Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pod vodo so se znašli številni trgi in poti. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Benetke pod vodo, v Avstriji sneg do dolin

Slabo vreme sicer pesti celotno Italijo

6. november 2017 ob 13:14,

zadnji poseg: 6. november 2017 ob 13:36

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Benetke so se po obilnem deževju in zaradi močnega plimovanja znašle pod vodo, na jugu Italije je divjalo močno neurje, na Južnem Tirolskem pa je močno snežilo. Sneg je pobelil doline tudi v Avstriji.

Voda je trge in ulice v Benetkah zalila zaradi visokega plimovanja, močnega vetra in obilnega deževja. Pojav se imenuje "acqua alta", pri čemer je prizadetost mesta s poplavami odvisna od višine vode, za katero se poviša gladina v beneški laguni. Tokrat to povišanje znaša 126 centimetrov. Nazadnje so povišanje, višje od 125 centimetrov, namerili leta 2013.

Slabo vreme sicer pesti celotno Italijo. Na Južnem Tirolskem je nad 1000 metri nadmorske višine snežilo. Na prelazu Brenner je ponoči zapadlo 23 centimetrov snega, kar je povzročilo številne težave v prometu, poročanje italijanskih medijev povzema APA.

V pokrajini Caserta na jugu Italije pa so obilne padavine marsikje povzročile izpade elektrike, poplavljenih je bilo več hiš. V deželi Kampanja, v kateri leži tudi Caserta, je v železniških povezavah prišlo do precejšnjih zamud.

Avstrija: v smučarskih središčih si že manejo roke

O prvi pošiljki snega poročajo tudi iz Avstrije. Na večini gora je zapadlo med 20 in 50 centimetri snega, največ v zveznih deželah Koroška, Salzburg in Tirolska. Na Obertauernu in Hintertuxu je zapadlo med 40 in 50 centimetri snega, V Bad Gasteinu v Salzburgu so namerili 20 centimetrov, v dolini Klostertal v zvezni deželi Predarlska pa 14 centimetrov snega.

