Foto: Tako vroče, da bi lahko v Evropi padel vročinski rekord

V Dolini smrti v ZDA povprečna mesečna temperatura 42,3 stopinje

2. avgust 2018 ob 08:25

Madrid/Stockholm/Rim - MMC RTV SLO

Vročinski val vztraja po Evropi. V Španiji so v sredo namerili več kot 40 stopinj Celzija, danes bi se živo srebro lahko dvignilo do 44 stopinj, na Portugalskem pa kar do 49. Rdeči alarm zaradi vročine velja tudi v Italiji in na Hrvaškem.

Topel zrak v Evropo prihaja iz Afrike. Najhujša vročina v teh dneh vztraja na Iberskem polotoku, kjer so v sredo v Andaluziji na jugu države, v dolini reke Ebro in v okolici Madrida namerili 40 stopinj Celzija. V četrtek in petek bi lahko na jugozahodu države izmerili do 44 ali celo 46 stopinj. Huda vročina bo vztrajala do nedelje. Britanski vremenoslovci so dejali, da bi lahko v prihodnjih dneh padel celo kakšen vročinski rekord. Najvišja do zdaj izmerjena temperatura v Evropi je 48 stopinj Celzija leta 1977 v Atenah. Tej številki se je lani poleti najbolj približalo špansko mesto Cordoba, kjer so izmerili 47,3 stopinje Celzija.

Na jugu Portugalske bi se lahko živo srebro v četrtek in petek povzpelo celo do 49 stopinj Celzija. "Izjemna vročina na Pirenejskem polotoku bi lahko na ljudeh pustila hude posledice, zato domačine in turiste pozivamo, naj pazijo nase, pijejo dovolj vode in omejijo vnos alkohola in kofeina, poskrbijo za otroke in starejše ter se izogibajo neposrednemu soncu," so dejali španski vremenoslovci. Za Madrid, sosednjo provinco Toledo, pokrajino Extremadura in dele zahodne Andaluzije so izdali rdeči alarm. V drugih delih Španije se bo živo srebro gibalo okoli 35 stopinj.

Tudi pregovorno vroča Dolina smrti v Kaliforniji se letos še posebej duši v vročini. Povprečna julijska mesečna temperatura tam je bila kar 42,3 stopinje Celzija, najvišja izmerjena julijska temperatura, ki je vztrajala štiri dni, pa kar 52,8 stopinje. To pomeni, da je bil tam postavljen rekord v povprečni mesečni temperaturi, ki je veljal od lani.



V Senju v sredo 37,7 stopinje

Vročinski val se nadaljuje tudi na Hrvaškem, zaradi česar ob obali Jadrana še naprej velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Najvišjo temperaturo, 37,7 stopinje, so po podatkih hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) v sredo ob 15.00 izmerili v Senju.

DHMZ opozarja, da se je treba v skladu z navodili zdravstvenih služb zaščititi pred vročinskim valom, še posebej pa je treba zaščititi otroke in starejše. Svetujejo predvsem izogibanje soncu med 10. in 17. uro.

V Italiji so za danes razglasili najvišje, rdeče opozorilo v 18 mestih na severu in v osrednjem delu države, med drugim v prestolnici Rim, v Trstu in Benetkah. Po napovedih vremenoslovcev bodo na Apeninskem polotoku tople tudi noči s temperaturami od 25 do 27 stopinj Celzija v mestih in ob obali.

Švedom se je najvišji vrh stajal

Visoke temperature se nadaljujejo tudi v Nemčiji, kjer so v torek izmerili najtoplejši dan v letošnjem poletju. V mestu Bernburg na vzhodu Nemčije se je živo srebro povzpelo do 39,5 stopinje Celzija. Tudi v Skandinaviji so temperature precej višje, kot je običajno za sever Evrope. Po podatkih portala Severe Weather so v nekaterih delih Norveške v torek izmerili do 31 stopinj, na jugu Švedske celo do 34 stopinj, na severu in v osrednjem delu Finske pa do 32 stopinj.

Na Švedskem je celo tako toplo, da se je začel tajati ledenik na južnem vrhu gore Kebnekaise na skrajnem severu države, ki velja za najvišjo švedsko goro, a je ta naziv zdaj izgubil. "Še nikoli nisem videl toliko tajanja ledu kot to poletje," je dejal raziskovalec Gunhild Rosqvist. Samo julija se je na južnem vrhu stajalo štiri metre snega oziroma 14 centimetrov vsak dan. Južni vrh je bil ob zadnjem merjenju visok 2.097 metrov, severni vrh, na katerem snega ni, pa 2.096,8 metra, kar pomeni, da je severni vrh prevzel naziv najvišje točke Švedske.

A. P. J.