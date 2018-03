Otoplitev s seboj prinaša tudi težave - nekatere reke lahko poplavijo

Najprej se bosta povečali vodnatosti Dravinje in Sotle

9. marec 2018 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto bodo zaradi kombinacije hitrejšega tajanja snega in velike prehodne vodnatosti možna manjša razlivanja rek in manjših vodotokov v vzhodni Sloveniji, opozarjajo na agenciji za okolje.

Vremenoslovci in hidrologi opozarjajo, da so v soboto čez dan razlivanja mogoča predvsem ob Dravinji in Sotli, pozneje pa se bo začela razlivati tudi reka Krka, ki bo bregove prestopila na običajnih območjih predvidoma v soboto zvečer.

Danes bo sicer delno jasno z zmerno oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije tudi pretežno oblačno. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj.

V soboto bo v severnih in vzhodnih krajih še deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0, najvišje dnevne od 7 do 12, na Štajerskem in v Pomurju do 14 stopinj.

V nedeljo se bo dež na zahodu okrepil in se sredi dneva in popoldne razširil nad večji del države. Najmanj padavin bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod južni do jugozahodni veter. V ponedeljek bo na zahodu občasno še nekaj dežja, drugod se bo oblačnost trgala. Še bo pihal jugozahodnik.

#odjuga močno vpliva na pretoke rek. Zaradi velike vodnatosti in še hitrejšega taljenja snega jutri pričakujemo prva manjša razlivanja na vzhodu države. Več na https://t.co/qnjCUI0Scx — ARSO vode (@ARSO_VODE) March 9, 2018

T. K. B.