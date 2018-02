Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Previdno na cestah (fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v

Sneg in dež upočasnjujeta promet

Močan veter na jugozahodu države

18. februar 2018 ob 06:46,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Padavine so ponoči zajele večji del države, zato je promet ponekod upočasnjen. Na Primorskem je napovedan močan veter, ki bi lahko dosegel do 100 kilometrov na uro.

Največ snega naj bi po napovedih dobili na jugovzhodu države, kjer se lahko snežna odeja odebeli za novih od 5 do 20 centimetrov snega. Dars zato voznike poziva k previdni vožnji in upoštevanju prometne signalizacije.

Zaradi burje je na hitri cesti Nanos - Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Podnanos - Vipava - Ajdovščina prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na prelazih Ljubelj in Korensko Sedlo so na avstrijski strani obvezne verige, piše na spletni Prometno-informacijskega centra.

Vremenoslovci napovedujejo, da bodo danes čez dan padavine od severa postopno oslabele in večinoma ponehale. Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

