Sunki burje dosegli do 120 kilometrov na uro in se bodo še okrepili

Oblačno bo, mogoče padavine v južni Sloveniji

17. januar 2017 ob 06:58,

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Burja na Primorskem se je ponoči okrepila in sunki so dosegli hitrosti od 100 do 120 kilometrov na uro, čez dan pa se bodo še okrepili. Ponekod je zaradi tega delno prepovedan promet.

Na hitri cesti Nova Gorica—Razdrto med Selom in cestninsko postajo Nanos je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami ter avtobuse, na regionalni cesti Vipava—Ajdovščina—Selo—Ajševica—Vogrsko pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Zaradi zasneženega cestišča je zaprt prelaz Vršič, poročajo iz prometnoinformacijskega centra. Zimske razmere ovirajo promet tudi na Hrvaškem, na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.

V Vipavski dolini ter med Postojno in Divačo danes vozniki lahko pričakujejo težave v prometu zaradi burje, nanosov snega in zmanjšane vidljivosti. Kot poroča Radio Slovenija, ni izključeno, da bodo zaradi sunkov burje čez dan zapirali hitro cesto čez Rebrnice oziroma skozi Vipavsko dolino. Promet je po poročanju centra že močno oviran na glavni cesti Postojna—Pivka med Prestrankom in Postojno, kjer težave povzročajo nanosi snega.

Burja je kar nekaj težav povzročila že v ponedeljek, iz Kopra, Izole in Pirana so poročali o podrtih drevesnih deblih, ki so ovirala promet na cestah. V Izoli je veter porušil tudi stekleni pano pod električno napetostjo in zlomil drog telefonske napeljave, še poroča Radio Slovenija.

Burja bo močna tudi jutri

Po večini države bo danes oblačno, v zahodni in severni Sloveniji padavin večinoma ne bo, drugje bo občasno snežilo. Več padavin bo v južni Sloveniji.

Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Primorskem do 4 stopinje Celzija. Jutri se bo na zahodu delno zjasnilo, drugje bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v južni Sloveniji bo občasno še rahlo snežilo. Še bo vetrovno, na Primorskem bo pihala močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -9, v zatišnih legah severne Slovenije do -13, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -6 do 0, na Primorskem do 4 stopinje Celzija.

K. T., Sa. J.