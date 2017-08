Temperature bodo dosegle 38 stopinj Celzija

Vročina se bo v naslednjih dneh še povečevala

2. avgust 2017 ob 07:36,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Temperature bodo tudi v sredo v številnih slovenskih krajih presegle 35 stopinj Celzija. Arso je zato za osrednji in jugovzhodni del države razglasil rdeči alarm.

Vremenoslovci za sredo napovedujejo pretežno jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 33 do okoli 38 stopinj Celzija. Agencija za okolje (Arso) je za osrednji in jugovzhodni del Slovenije razglasila rdeči alarm oz. najvišjo stopnjo ogroženosti, za preostali del Slovenije pa drugo najvišjo stopnjo, oranžni alarm. Vročina se bo v prihodnjih dneh še nekoliko povečala, zato bo rdeči alarm v četrtek in petek predvidoma razglašen povsod po Sloveniji, razen na severozahodu.

Nasveti ob veliki toplotni obremenitvi

Arso svetuje zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne ter odsvetuje velike telesne napore na prostem. Uživati je treba lahko hrano in piti zadostno količino tekočine. "Če je mogoče, pojdimo v gozd, v višje lege ali ob vodo. Domačim živalim je treba zagotoviti zadostno količino sveže vode in senco," še svetujejo.

Bivalne prostore je primerno zračiti ponoči in zjutraj ter poskrbeti za zadostno kroženje zraka. Na soncu parkirana vozila je treba pred začetkom vožnje dobro prezračiti, opozarjajo na Arsu.

Velika nevarnost požarov

Medtem v nekaterih območnih štabih civilne zaščite že opozarjajo na povečano verjetnost požarov v naravnem okolju. Kot so zapisali v novogoriškem štabu civilne zaščite, bo takšno stanje trajalo najmanj do prvih izrazitih padavin, zato svetujejo strogo previdnost pri uporabi odprtega ognja v naravnem okolju.

G. C.