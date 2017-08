V Podnanosu namerili 40,6 stopinj Celzija

V osrednji Sloveniji bo najbolj vroče v petek, na Primorskem pa v soboto

3. avgust 2017 ob 06:54,

zadnji poseg: 3. avgust 2017 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vremenoslovci pričakujejo vrhunec vročinskega vala v notranjosti Slovenije v petek, na Primorskem pa v soboto. Temperature bodo dosegle od 38 do 40 stopinj Celzija.

Največ stopinj so namerili v Podnanosu, in sicer 40,6 sporočajo z Agencije za okolje. V Dolenjah pri Ajdovščini, Godnjah in Osilnici so termometri pokazali 38, v Ilirski Bistrici, Lendavi, Novi Gorici in Parku Škocjanske jame pa 37 stopinj Celzija.

Neurja, ki so včeraj presenetila območja v pasu od Koroške do Dolenjske, so sicer prinesla nekaj osvežitve, saj so se temperature ponoči spustile pod 20 stopinj Celzija, a vročinski val se kljub temu nadaljuje.

Po napovedih Arsa se bo vročina v prihodnjih dneh stopnjevala, saj vročinski val še ni dosegel vrhunca, prva osvežitev pa je napovedana šele za nedeljo. Najbolj vroč dan bo petek, ko se bo najvišja temperatura povzpela v bližino 40 stopinj Celzija, pri čemer niso izključeni niti temperaturni rekordi.

V četrtek do 38 stopinj

Današnja najvišja dnevna temperatura bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) med 33 in 38 stopinjami Celzija. Najvišja bo v Beli krajini, kjer lahko doseže 38 stopinj Celzija. V spodnjem Posavju in na Dolenjskem pa se bo ozračje segrelo do 37 stopinj Celzija, kažejo podatki Arsa.

Zaradi vročinskega vala so na Arsu razglasili tretjo oziroma rdečo stopnjo vremenske ogroženosti, ki velja za celotno državo, razen za severozahod države, kjer velja oranžna oziroma druga stopnja vremenske ogroženosti.

Velike toplotne obremenitve

Zaradi visoke temperature ozračja in toplotne obremenitve na Arsu sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci. Prav tako odsvetujejo velike fizične napore na prostem. Priporočljivo je uživati lahko hrano in piti dovolj tekočine.

Zelo visoka temperatura bo močno vplivala na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva.

Vročinski val bo popustil ob koncu tedna

Vreme bo danes pretežno jasno. Proti večeru pa za hriboviti svet ni izključena kakšna nevihta. Tudi v petek in soboto bo sončno in zelo vroče.

V noči na soboto nas bo dosegla šibka hladna fronta, zato bo v soboto v notranjosti države za nekaj stopinj manj vroče. Se bo pa povečala vlažnost zraka, zato bo bolj soparno kot te dni. Drugače bo na Primorskem, kjer bo zaradi šibke burje bolj suho. Vročina bo v nedeljo počasi popuščala. Zaradi pregretosti ozračja in menjave zračne mase so konec tedna možna tudi neurja.

G. V., G. C. , A. K. K., L. L.