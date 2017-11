Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Pobeljeno Rudno polje. Foto: Arso Za zdaj prognoze kažejo, da bodo dež in oblake sončni žarki prehodno pregnali le konec tedna. Foto: Arso

Višje ležeče kraje že pobelil sneg, za nižine opozorila pred nalivi

Pade lahko do 80 litrov dežja na kvadratni meter

6. november 2017 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Kaninu je ponoči zapadlo 50, na Kredarici 25, na Voglu 13, na Vršiču pa 12 centimetrov snega, so sporočili iz agencije za okolje, kjer hkrati opozarjajo na nalive in ohladitev.

Kot so napovedovali vremenoslovci, se je ponoči dež okrepil in razširil na vso Slovenijo, do večera pa lahko obilne padavine pričakujete predvsem v južni in zahodni Sloveniji. Ponekod lahko ob nalivih pade od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več, zaradi česar lahko narastejo nekatere manjše reke in hudourniki, so že v nedeljo zvečer opozorili vremenoslovci z agencije za okolje.

Že ponoči in zjutraj se je predvsem na severozahodu meja sneženja spustila na 800 metrov nadmorske višine, tako da je sneg hribe in gore že pobelil. Največ snega je padlo na Kaninu (pol metra), na Kredarici 25 centimetrov, na Voglu 13 in na Vršiču 12 centimetrov.

Deževen tudi torek

Meja sneženja bo tako ves dan med 700 in 1100 metri nadmorske višine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki se bo ponoči še okrepila. Temperature bodo večinoma od 3 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj, še napovedujejo in dodajajo, da nas podobno vreme čaka tudi v torek.

Meja sneženja bo jutri sicer malo višje, med 800 in 1200 metri nadmorske višine. Na Primorskem bodo obdobja delno jasnega vremena, pihala bo zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 0, drugje od 4 do 9, najvišje dnevne od 1 do 9, na Primorskem okoli 14 stopinj.

V sredo in četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v sredo bodo ponekod še manjše padavine. V sredo bo burja ponehala.

Tudi naslednji teden siv in hladen

V dneh, ki bodo sledili, bo prevladovalo oblačno vreme, ponekod bodo še možne manjše padavine, ki bodo najmanj verjetne v soboto. Meja sneženja bo občasno pod 1000 metri nadmorske višine. Na Primorskem bo od petka naprej znova pihala burja, tam bo več sonca. Hladno bo, najvišje dnevne temperature bodo tudi naslednji teden večinoma od 5 do 10 stopinj Celzija.

Na severozahodu sneži do okoli 800 m nad morjem. Na Kaninu je ponoči zapadlo 50, na Kredarici 25, na Voglu 13, na Vršiču pa 12 cm snega.

