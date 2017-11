Zaradi snega in burje težave na cesti, primorska avtocesta zaprta

Na pot pravočasno in z zimsko opremo

13. november 2017 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zapadli sneg ponekod povzroča težave v cestnem prometu, zaradi zdrsa tovornih vozil je tako zaprta primorska avtocesta. Promet ovira tudi burja, močno nočno deževje pa je na Obali zalilo več hiš.

Na primorski hitri cesti med priključkom Selo in razcepom Nanos burja piha med 130 in 150 kilometri na uro in je zaprta za kamp prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse. Primorska avtocesta je sicer trenutno zaradi zdrsa tovornih vozil zaprta med priključkoma Razdrto in Senožeče,

Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina, kjer burja piha s hitrostjo med 100 in 130 kilometri na uro, je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina-Selo ter Selo-Ajševica-Vogrsko pa je zaradi burje, ki piha med 80 in 100 kilometri na uro, prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Kot smo poročali, je Dars že včeraj opozoril na možne težave zaradi sneženja predvsem na primorski avtocesti, Arso pa je zaradi močne burje izdal oranžni alarm.

Na pot le z zimsko opremo

Ponekod po Sloveniji sneži. Na prometnoinformacijskem centru priporočajo voznikom, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme. Vozniki lahko pričakujejo nevšečnosti v prometu, zelo počasen promet, zastoje, izločanje tovornih vozil in daljše potovalne čase.

Na prelazu Jezersko so obvezne verige, prav tako tudi na cesti na Pokljuko, na prelazih Radlje, Ljubelj, Korensko Sedlo ter Predel pa je obvezna zimska oprema. Cesta Mojstrana-Vrata je zaprta, cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Zaradi dežja težave na Obali

Vreme je povzročalo težave predvsem na Obali, kjer je zalivalo hiše, sprožali so se plazovi, v piranskem mandraču pa se je potopil čoln. Zaradi močnega vetra je priprto koprsko pristanišče. Vsako vplutje oziroma izplutje ladij bodo obravnavali posamično.

Padavine so se v jutranjih urah okrepile, meja sneženja pa se je marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Do večera, ko bodo padavine v glavnem povsod ponehale, bo nad okoli 500 metri zapadlo od 10 do okoli 25 centimetrov snega, po nižinah pa večinoma manj kot 10 centimetrov.

Največ snega bo zapadlo v visokogorju. Predvsem v Julijskih Alpah lahko zapade tudi okoli 50 centimetrov novega snega, tako da se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

G. K.