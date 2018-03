Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sneg ovira promet, prihaja do zdrsov tovornih vozil.Vozite previdno. Foto: MMC RTV SLO/Tina Hacler Dodaj v

Zaradi sneženja oviran promet, številni zdrsi tovornih vozil

Padavine naj bi dopoldne oslabele in ponehale

6. marec 2018 ob 06:48,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi novega sneženja je promet na slovenskih cestah oviran, saj se sneg oprijemlje cestišča, zgodili pa so se že številne prometne nesreče in zdrsi tovornjakov. Potovalni časi so zato daljši, potrebna je previdnost.

Zaradi prometnih nesreč nastajajo zastoji na delih štajerske avtoceste. Nekaj časa je bila avtocesta med priključkoma Celje-center in Celjem-zahod proti Ljubljani zaprta. Prometna nesreča se je zgodila tudi pred priključkom Žalec proti Ljubljani. Promet je oviran med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zaradi zdrsa tovornega vozila je bil promet oviran tudi na priključku Lukovica iz smeri Ljubljane.

Na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani je promet oviran na odstavnem pasu. Težave so bile tudi na pomurski avtocesti.



Močno sneženje je nekatere dele države zajelo že v ponedeljek zvečer, po napovedih pa je najbolj snežilo na območju od Razdrtega do Trojan in od Karavank do Novega mesta, kar vključuje tudi Ljubljano in okolico. Sneženje naj bi sicer dopoldne ponehalo, na jugu države pa je po poročanju vremenoslovcev sneg že prešel v dež. Vremenoslovci so sicer že v ponedeljek napovedali, da bo lokalno zapadlo od 20 do 30 centimetrov snega. Padavine naj bi se do večera pojavljale le še na zahodu države, drugod bodo prenehale.

Preverite odvodnjavanje, pozor pred padci ledenih sveč

Zaradi napovedane otoplitve in padavin je mogoče v prihodnjih dneh pričakovati pospešeno tajanje snega. Na Upravi RS za zaščito in reševanje opozarjajo, da so zaradi velikih količin napluženega snega sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, zaradi česar lahko pri taljenju snega pride do poplavljanja objektov in prometnic. Poleg tega bodo temperature ponoči pod lediščem, zato bodo na strehah objektov nastajale ledene sveče, ki lahko poškodujejo mimoidoče in parkirana vozila.

Že v sredo bodo prebivalci na vzhodu države deležni nekaj sončnega vremena, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho.

#Sneg: preko noči je zapadlo:

Let. J. P. Ljubljana 13 cm

Ljubljana 12 cm

Celje 10 cm

Slovenj Gradec 10 cm

Kočevje 10 cm

Črnomelj 9 cm

Let. E.R. 8 cm#TrenutnoVreme

V večjem delu Slovenije je višina snežne odeje najvišja v tej sezoni. ❄️ — ARSO vreme (@meteoSI) March 6, 2018

A. K. K., A. S.