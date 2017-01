Bitcoin se približuje rekordni vrednosti

Med današnjim trgovanjem po indeksu BPI je dosegel že vrednost 1153 dolarjev.

V. P., STA

Vrednost internetne valute bitcoin se približuje rekordni vrednosti. Tečaj bitcoina je namreč med današnjim trgovanjem po indeksu BPI dosegel že vrednost 1153 dolarjev, medtem ko njegova zgodovinsko najvišja vrednost, dosežena leta 2013, znaša 1165,89 dolarja. Indeks Bitcoin Price Index (BPI) pa prikazuje povprečje vrednosti bitcoina na različnih borzah, na katerih se trguje s to digitalno oziroma kriptovaluto.

Bitcoin je zaživel v začetku leta 2009, odtlej pa je njegova vrednost doživljala močna nihanja. Tokratni rasti naj bi botrovalo razširjajoče se mnenje vlagateljev, da bi bitcoin lahko postal novo naložbeno varno zavetje. Po mnenju nekaterih analitikov se bo volatilnost te valute zmanjšala zaradi naraščanja obsega trgovanja z njo. Temu botrujejo močan dolar, ostra regulacija siceršnjih valutnih in kapitalskih trgov, svetovne geopolitične negotovosti in rast digitalne ekonomije.

Bitcoin prekaša druge digitalne valute

"Milenijci ne verjamejo v zlato tako, kot so njihovi starši," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal strokovnjak za bitcoine Vinny Lingham, sicer tudi šef ameriškega startupa za zaščito digitalne identitete Civic. Celotna tržna kapitalizacija bitcoin danes znaša več kot 18 milijard dolarjev. S tem bitcoin prekaša druge digitalne valute, obenem pa to še vedno predstavlja le drobec vrednosti siceršnjih globalnih valut. Bitcoin je kriptovaluta, ki je osnovana na zapletenih računalniških algoritmih, bitcoine pa je moč kupiti preko spleta z drugimi valutami, kot so evri in dolarji. Uporablja se v glavnem za plačila na spletu.

Foto: Reuters