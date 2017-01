Je goljufal tudi Fiat Chrysler?

V ZDA Fiat Chrysler sumijo, da je pri približno 100.000 avtomobili z dizelskimi motorji ponaredil podatke o izpustih dušikovih oksidov. Pri pregledih izpušnih sistemov so našli računalniške programe, o katerih podjetje ni ponudilo ustrezne razlage.

V. P., STA

Ameriška Agencija za zaščito okolja (EPA) je avtomobilskemu podjetju Fiat Chrysler poslala obvestilo o kršitvi zakonodaje o čistem zraku, ker so pregledi izpušnih sistemov oziroma motorjev na dizelski pogon v določenih vozilih našli računalniške programe, o katerih podjetje ni ponudilo ustrezne razlage. EPA računalniških programov še ni opredelila kot narejene za to, da zavajajo na izpušnih testih, podobno kot se je to zgodilo nemškemu Volkswagnu.

Podjetje Fiat Chrysler obtožbe odločno zanika in je sporočilo, da njihovi izpušni sistemi izpolnjujejo vse ustrezne zahteve. Z odločitvijo EPA so razočarani in napovedujejo sodelovanje s prihajajočo administracijo Donalda Trumpa, ki ji bodo predstavili svoj primer. Fiat Chrysler trdi, da je EPA predal vso potrebno dokumentacijo in več mesecev odgovarjal na vsa vprašanja. Podjetje očitno upa, da jim bo EPA v Trumpovem času bolj naklonjena, saj republikanci nenehno skušajo oslabiti agencijo, ki skrbi za spoštovanje zakonov o čistem zraku. EPA pod demokratsko administracijo Baracka Obame pa je druga pesem in agencija sporoča, da gre za resno kršitev zakona, ki lahko povzroči škodljivo onesnaženje zraka. Podobno je ugotovil tudi Odbor za zračne vire Kalifornije, ki je sodeloval pri pregonu Volkswagna. EPA poroča, da ima sumljive računalniške programe okrog 104.000 vozil. To so modeli jeep-cherokee letnikov od 2014 do 2016 in poltovornjaki ram s trilitrskimi dizelskimi motorji. Delnice Fiat Chryslerja so po sporočilu EPA padle za 16 odstotkov na ceno pod deset dolarjev za kos.

Šef Fiata: Kdor nas primerja z Volkswagnom, je nekaj pokadil

Prvi mož italijansko-ameriškega avtomobilskega koncerna Fiat Chrysler Sergio Marchionne se zaradi obtožb iz ZDA glede manipulacij pri dizelskih motorjih ne vznemirja. "Nikakor nismo zavajali. Naš primer ni primerljiv z Volkswagnovim," je dejal in pristavil: "Kdor nas primerja z nemško skupino, je pokadil nekaj nedovoljenega." Fiat Chrysler je že več mesecev v stiku z ameriško agencijo za zaščito okolja EPA. "Naše emisije smo sporočali popolnoma pravilno," je v intervjuju za italijanske medije, ki ga danes objavlja časnik La Repubblica, zatrdil Marchionne in poudaril, da je Volkswagen v svoja vozila vgrajeval naprave, ki so izpuste sporočale glede na to, ali je vozilo na testiranju ali pa se pelje po cesti. "Naša programska oprema pa se vedno obnaša enako," je njegove besede povzela nemška tiskovna agencija dpa. Fiat Chryslerju zdaj v ZDA grozi tudi do 4,6 milijarde dolarjev kazni. Marchionne upa, da skorajšnja menjava ameriškega predsednika v tem primeru ne bo igrala vloge. "Očitno je moral nekdo pri EPA zapreti dosje, preden pride nova vlada," je dejal.

Foto: Reuters