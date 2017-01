Naročeno pošiljko poslali nazaj v Izrael

Kupovanje na spletu se je za Ljubljančanko sprevrglo v nočno moro. Vzrok ni bila neresnost tuje spletne strani, kjer je naročila blago, temveč domača pošta, ki ji nikoli ni dostavila obvestila.

Kaj storiti, če vas Pošta Slovenije ne obvesti o prispetju vaše pošiljke? To se je namreč vprašala gledalka iz Ljubljane, ki je kupila oblačila v neki spletni trgovini iz Izraela, kupljeno blago tudi vnaprej plačala, vendar ga ni nikoli prejela. Pa ne zato, ker ji ga izraelski prodajalec, šlo je za preverjeno spletno trgovino, kjer je že kupovala, ne bi poslal. Pošta Slovenije je preprosto ni obvestila, da je blago prispelo in po določenem roku pošiljko enostavno poslala nazaj v Izrael.

Zgodba se je začela 30. oktobra, ko je Ljubljančanka na spletni strani Plazmalab naročila in preko PayPala plačala oblačila v vrednosti 86 evrov. Glede na obvestilo pošiljatelja, da je čas dostave od 15 do 30 delovnih dni, je nekaj dni po naročilu začela vsak dan redno preverjati ali je v poštnem nabiralniku obvestilo o prispetju pošiljke. Ker tudi en mesec po naročilu, obvestila Pošte ni prejela, je poklicala na pošto in preverila, kaj se s pošiljko dogaja. Presenečena je izvedela, da so njena oblačila že 15. novembra poslali nazaj pošiljatelju. »Uporabnik ima zaradi neizvedene storitve pravico vložiti zahtevek za odškodnino in se mu povrnejo stroški poštnine. Je pa treba poudariti, da je v tem primeru seveda delna odgovornost tudi na pošiljatelju, ki je dolžan pošiljko pravilno nasloviti,« si pojasnili na Pošti Slovenije. Zaradi uporabe računalniškega programa, ki ni prepoznal šumnika v naročničinem priimku, je pošiljatelj namesto črke Č, kot zadnje črke v priimku, uporabil vprašaj. Na kar pa naša gledalka ni imela vpliva, zato na Pošti priznavajo svojo odgovornost: »Delno smo odgovorni tudi mi oziroma pismonoša, ki dnevno dostavlja pošiljke na ta naslov in bi lahko iz zapisanega ugotovil, za katero naslovnico dejansko gre.«

Zapletlo se je znova

Na Pošti sicer trdijo, da takšnih primerov praktično skorajda nimajo, naročnikom pa svetujejo, da pri naročanju paketov iz tujine navedejo tudi svojo telefonsko številko ali elektronski naslov. »Carinska pošta je naslovnici poslala dopis v zvezi z pošiljko, ki je prispela z blagom in seveda tudi skušala priti v stik naslovnico, vendar ni imela njene telefonske številke ali e-naslova. Če bi imeli te podatke, se pošiljka ne bi vrnila v tujino.« Vendar Ljubljančanka odločno zanika, da bi prejela od Carinske pošte kakršen koli dopis. Še več: po tem ko je vnovič kontaktirala pošiljatelja, pojasnila zaplet, ta pa ji je znova poslal naročeno blago. A kaj, ko ji pošta tudi ob drugem prispetju iste pošiljke, obvestila ni dostavila. »Naslovnici se opravičujemo za povzročene nevšečnosti. Absolutno jo bomo kontaktirali in ji povrnili vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imela,« so povedali na Pošti. In res so jo poklicali, a namesto, da bi ji povrnili stroške poštnine, so ji ponudili znamke vrednosti 10 evrov. »V tem primeru je izvajalec poštne storitve priznal, da gre za njegovo napako. Potrošnica bi verjetno lahko zahtevala neko odškodnino, ni pa dolžna sprejeti ponujenih znamk,« so pojasnili na Evropskem potrošniškem centru. Da se zgodba ne bi ponovila še v drugo, je gledalka vztrajno klicala na Carinsko pošto, preverjala, kje je njena pošiljka, po več klicih končno naletela na prijazno osebo, ki ji je dala prave informacije. Tako jo naročeno blago z enomesečno zamudo vendarle dobila. O obvestilu o prispelem paketu v njenem nabiralniku, pa tudi tokrat ni bilo ne duha ne sluha.

