Sir, ki to ni

Enajst pregledanih topljenih sirov v lističih, v štirih sira le za vzorec

Ines Kočar

Zveza potrošnikov Slovenije je v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom vzela pod drobnogled enajst vzorcev topljenih sirov v lističih in ugotovila, da ti izdelki vsebujejo največ 55 odstotkov sira. V štirih vsebnost sira sploh ni bila zapisana, kar pomeni, da ga je v izdelku manj kot dva odstotka.

Pri nobenem od enajstih izdelkov iz samega seznama sestavin tudi ni razvidno, kakšno vrsto sira vsebuje izdelek. Radi pa proizvajalci namesto masla uporabljajo nezdravo palmovo maščobo opozarja Nika Kremić iz ZPS-ja: ''Dejstvo, da so proizvajalci namesto masla uporabili palmovo maščobo, nas ne preseneča več, saj je to postal trend in proizvajalci tovrstne cenene surovine uporabljajo praktično vsepovsod''. Palmova maščoba vsebuje veliko nasičenih maščobnih kislin. Če z njihovim vnosom pretiravamo, povečujemo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, debelosti, povišanega krvnega pritiska in nekaterih vrst raka.

Fosfati in barvila

Izdelki se med seboj razlikujejo že na prvi pogled, po barvi. Tisti bolj oranžni imajo dodana barvila, včasih tudi izvleček paprike. ''Prav vsi siri pa vsebujejo emulgirne soli , predvsem E 339, E 341, E 450 in E 452, tj. fosforjevo kislino, fosfate in di-, tri- ter polifosfate, in E 331, natrijeve citrate,'' opozarja Kremićeva. Med enajstimi proizvodi le izdelek land Fettine ne vsebuje fosfatov. Prav zaradi velike vsebnosti maščob, nasičenih maščobnih kislin in veliko soli, so strokovnjaki tem izdelkom na prehranskem semaforju prižgali rdečo luč.

Topljeni sir v lističih ni poceni

Kilogram topljenih sirov v lističih stane od 4,45 do do 13,27 evra za kilogram. Pri ocenjevanju se je spet pokazalo, da cena ni zagotovilo za kakovost, saj so se med najbolje ocenjenimi topljenimi siri znašli cenejši izdelki. Kremićeva pri tem dodaja, da so cene v primerjavi z navadnim sirom previsoke: ''Če primerjamo cene topljenih sirov s cenami navadnega poltrdega sira, lahko ugotovimo, da so cene primerljive. A treba je poudariti, da je navadni sir kakovostnejši in bolj zdrav''. Prav zato pri pripravi toplih sendvičev predlaga uporabo navadnega poltrdega sira. Če pa potrošnik vztraja pri uporabi topljenega, naj dnevno ne zaužije več kot dveh rezin.

Produkt tehnoloških napak

Topljeni sir sicer izdelujejo zato, da bi porabili sire, ki zaradi tehnoloških napak, na primer nepravilne oblike, ali nepravilnega zorenja sira ne bi prišli na prodajne police. Da ne bi končali v smeteh, ga zmeljejo oziroma naribajo, dodajo še druge mlečne in nemlečne sestavine, kot so mleko, smetana, sirotka, mleko v prahu, maslo, začimbe, sol, aditivi in arome. Pripravljeno mešanico nato topijo s segrevanjem in mešajo, da dobijo tekočo zmes, ki jo, oblikovano v lističe, zapakirajo v plastično folijo in ohladijo.

Foto: Reuters