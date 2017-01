Starše razburja prelepljeno mleko za nedonošenčke

Pomanjkanje mleka za nedonošenčke rešili z nalepko čez originalno embalažo za drugo tržišče

Ana Vojnović Zorman

Mamica malčka iz okolice Celja je ob pranju embalaže nadomestnega mleka Aptamil Premature doživela neprijetno presenečenje. Pod nalepko Aptamil se je namreč skrivala embalaža znamke Bebelac. Distributer, ki sicer trdi, da je proizvod popolnoma enak, je sporni izdelek umaknil iz prodaje. Zdravstveni inšpektorat pa pri proizvajalcu preverja, ali sta izdelka res enaka.

Zaskrbljenost staršev ob razkritju na družbenem omrežju Facebook, da se pod embalažo Aptamilove mlečne formule za nedonošenčke, ki so jo uporabljali tudi v Porodnišnici Ljubljana, skriva povsem druga blagovna znamka je razumljiv, sploh ker gre za tako občutljivo ciljno skupino kot so nedonošečki, ki imajo, kot pojasnjuje specialistka pediatrije iz ljubljanske porodnišnice Andreja Domjan Arnšek, drugačne potrebe kot donošeni dojenčki: "Potrebujejo več beljakovin, zato so mlečne formule za nedonošenčke prilagojene njihovim potrebam." Prelepljeno mleko so prodajali v lekarnah po Sloveniji ter v trgovinah Baby Center in Pikapolonica, a ga je dobavitelj podjetje Merit HP, takoj za tem, ko ga je obiskal Zdravstveni inšpektor, umaknil s polic. Distributer trdi, da so prodali le nekaj deset pločevink. V ljubljanski porodnišnici so ga prenehali uporabljati: "Od decembra ga ne uprabljamo več. Sedaj uporabljamo Nestlejevo formulo PreNAN za nedonošenčke. Staršem pa svetujemo, da hrano za svoje otroke kupujejo v lekarnah, kjer imajo mlečne formule drugih proizvajalcev, ki so prav tako zelo kakovostne,"je še povedala Domjan Arnškova.

Zdravstveni inšpektorat preverja sum potvorbe in zavajanja potrošnikov

Morebitnih ukrepov zoper dobavitelja, ki je dobavljal prelepljeno mleko, v UKC Ljubljana ne nameravajo sprožiti, saj je za to pristojen inšpektorat. Pri zdravstvenem inšpektoratu, kjer so že konec decembra sprožili inšpekcijski postopek, pa starše mirijo: "Nikoli v teku tega inšpekcijskega postopka ni bilo suma v varnost izdelka. Oba izdelka tako Aptamil kot Bebelac sta varna in primerna za uporabo pri nedonošenčkih. Mi v inšpekcijskem nadzoru zdaj preverjamo sum potvorbe oz. zavajanja potrošnikov," je pojasnila zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškrc. Predstavnik podjetja Merit HP, ki je distributer Aptamila za Slovenijo, je po tem, ko so starši opozorili na prelepljene pločevinke, odločno zanikal, da bi šlo za zavajanje. Pojsnil je, da so zaradi pomanjkanja zalog za evropski trg, od nizozemskega proizvajalca Nutricia, naročili popolnoma enako mleko za nedonošenčke, ki ga na arabskemu trgu prodajajo pod imenom Bebelac. Ali je mleko dejansko popolnoma enako, pa bo pokazal šele inšpekcijski nadzor. "Distributer sodeluje z nami, dal nam je vse zahtevane podatke, vendar jih je potrebno zdaj še navzkrižno preveriti, kar pa lahko storijo le prisiojni organi na Nizozemskem, zato smo jih zaprosili za pomoč," je še povedala inšpektorica.

V Egiptu enak izdelek do štirikrat cenejši

Novo mleko Nesltle PreNAN za nedonošenčke je od 6. januarja na voljo tudi v Ljubljanskih lekarnah. Staršem se tako ne bo treba več voziti v tujino, kjer so sicer za Aptamil Premature odšteli tudi do polovico manj denarja. V oči pa bode tudi podatek, da prelepljeno Bebelacovo mleko, ki so ga pri nas prodajali po ceni od 13 do 18 evrov, v Egiptu stane le dobre štiri evre. Dobavitelj odgovarja: "Zagotovo ne drži, da gre za ceneno blagovno znamko. Receptura Bebelac Premature je tako kot receptura Aptamil Premature po izjavi proizvajalca v skladu z evropskimi smernicami za prehrano te skupine dojenčkov." Ali podobna receptura upravičuje, da je dobavitelj prelepil pločevnike ene blagovne znamke z drugo, pa bodo presodili na Zdravstvenem inšpektoratu.