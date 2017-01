Televizorji z ločljivostjo 4K vse bolj priljubljeni

Prodaja televizorjev se medtem zmanjšuje, saj si uporabniki vse več video vsebin ogledajo kar na pametnih mobilnikih, tablicah in računalnikih.

V. P., STA

Televizorji z zasloni z ultra visoko ločljivostjo 4K postajajo vse bolj priljubljeni. Po oceni ameriškega združenja industrije zabavne elektronike Consumer Technology Association (CTA) naj bi letos na globalni ravni prodali okrog 82 milijonov takšnih televizorjev, medtem ko so jih lani 53 milijonov.

Skupna prodaja televizorjev na globalni ravni medtem sicer peša, med drugim zaradi dejstva, da si uporabniki vse več video vsebin ogledajo kar na pametnih mobilnikih, tablicah in računalnikih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob robu sejma zabavne elektronike CES v Las Vegasu pojasnil višji direktor za tržne raziskave v CTA Steve Koenig. Po oceni CTA, ki je tudi organizator sejma CES, naj bi prodaja televizorjev na globalni ravni letos dosegla 105 milijard dolarjev, medtem ko je v preteklem letu dosegla 108 milijard dolarjev.

Predstavil televizor debeline 2,57 milimetra

Vodilni proizvajalci, kot so Sony, Samsung, LG in drugi, sicer tudi letos v okviru mednarodnega sejma potrošniške elektronike CES predstavljajo najnovejše modele televizorjev. Južnokorejski proizvajalec elektronike LG Electronics je pred današnjim uradnim odprtjem sejma predstavil izredno tanek televizor z zaslonom z organskimi svetlečimi diodami (OLED). Njegova debelina znaša le 2,57 milimetra, poimenovali so ga W, na zid pa se ga namesti s pomočjo magnetnih nosilcev. Japonski tehnološki velikan Sony je predstavil med drugim novo serijo televizorjev A1 z OLED-zaslonom z ultra visoko ločljivostjo 4K in tehnologijo visokega dinamičnega območja (HDR). Njihova posebnost je tehnologija Acoustic Surface, ki omogoča, da celoten zaslon oddaja zvok. Južnokorejski Samsung je medtem predstavil nov 75-palčni (190-centimetrski) televizor z zaslonom s kvantnimi pikami (QLED), vrsto novih televizorjev vključno z novo paradno serijo X pa je predstavil tudi kitajski hitro rastoči proizvajalec TCL.

Foto:Reuters