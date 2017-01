Veliko trgovcev vztraja pri zimskih razprodajah

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) je sklep o ukinitvi pravil pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve sprejel 16. novembra lani.

V. P., STA

Četudi po nedavni odločitvi Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) uradnih sezonskih razprodaj tekstilnega blaga in obutve z letošnjim letom ni več, veliko trgovcev ostaja zvestih dolgoletni tradiciji. Začetek razprodaj in njihovo trajanje sicer nista več enotna, a so ostala pravila nespremenjena. Cene so največkrat znižane do 50 odstotkov.

Prodajalec obutve Mass je sezonsko znižanje začel v torek, trajalo pa bo do 5. februarja. Cene vse obutve in vseh torbic je znižal za najmanj 20 odstotkov, sicer pa je znižanje do 50-odstotno, je razvidno iz spletne strani trgovca. Intersport, ki prodaja športno opremo, je zimske razprodaje začel v četrtek. Posebej izbrane artikle je znižal za 30, 40 ali 50 odstotkov, znižanje pa bo trajalo do 22. januarja. Za "veliko zimsko znižanje" z do 50-odstotnimi popusti se je s torkom odločil tudi Intersportov konkurent Hervis, a ne gre za "klasično" razprodajo, temveč bolj za eno od številnih krajših akcij tega trgovca. Znižanje bo namreč trajalo le do 10. januarja. Razprodaje v tradicionalnem smislu očitno ne bo niti v Alpini. Do 50-odstotna sezonska znižanja so že nekaj dni tudi v trgovinah z oblačili H&M (do 30. januarja) in Bershka (do 28. februarja), zimske popuste pa denimo ponujajo tudi v Emporiumu in Zari. Nemška veriga trgovin z oblačili C&A je cene določenih artiklov za do 50 odstotkov znižala že s 15. decembrom, ponudba pa bo v veljavi do odprodaje zalog.

Odločitev v rokah trgovcev

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) je sklep o ukinitvi pravil pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve sprejel 16. novembra lani. Ta pravila so doslej določala začetek in trajanje sezonskih razprodaj in ravnanje trgovcev pred začetkom teh razprodaj. Po novem sta začetek in trajanje razprodaj stvar posameznega trgovca, vse ostalo pa je ostalo nespremenjeno. Podjetje mora tako razprodajo objaviti na krajevno običajen način, objava pa mora vsebovati podatek o vrsti blaga, odstotku znižanja in času trajanja tovrstne prodaje. Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji.

Nakupovalne navade potrošnikov se spreminjajo

V TZS s tem korakom sledijo spremenjenim nakupovalnim navadam potrošnikov in primerljivi poslovni praksi v tujini. "Potrošnik je zaradi vse večje ponudbe, tudi preko spletnih trgovin, v zadnjih letih postal še bolj zahteven. Za svoj denar zahteva najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, pri nakupovanju je bolj preudaren, stalno spremlja in pregleduje ponudbo," so opisali v zbornici. Lani je trgovina v Sloveniji v prihodkih po besedah predsednice TZS Mariče Lah pridobila en odstotek, tudi kupna moč je malenkost večja. Vendar so potrošniki še vedno zadržani, spreminjajo se njihove navade, kar za trgovce predstavlja izziv in potrebo po neprestanem prilagajanju ter iskanju poti za zadrževanje starih ter hkrati privabljanje novih kupcev, je poudarila.

Foto: BoBo